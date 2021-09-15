Открываются 6 рейсов из Сибири в теплые края

Авиакомпанией S7 Airlines заявлены рейсы в ОАЭ и Таиланд. Три рейса перевозчик будет совершать из Новосибирска, два из Иркутска и один из Владивостока.

В сентябре второй по величине российский авиаперевозчик анонсировал часть своих полётов, запланированных в зимнем расписании. С ноября 2021 года S7 Airlines начнёт выполнять международные рейсы из нескольких аэропортов Сибири в курортные города Таиланда и Объединённых арабских эмиратов.

На официальном сайте авиакомпании сообщается, что с 1 ноября она будет совершать полёты из Новосибирска в эмират Фуджейра, а с 3 ноября – в эмират Рас-эль-Хайма. Полёты в Фуджейру станут выполняться по понедельникам, а стоимость билета для полёта «туда и обратно» на одного взрослого пассажира будет начинаться от 21794 рублей. Рейсы в эмират Рас-эль-Хайма будут совершаться по средам, а цена билета составит не менее 17209 рублей для схожих условий. Рейсы будут выполняться комфортабельными лайнерами Airbus A320Neo.

Помимо ОАЭ из новосибирского международного аэропорта Толмачёво можно будет улететь в Таиланд. Каждую субботу, начиная с 6 ноября, среднемагистральный лайнер Airbus A321Neo будет доставлять пассажиров из Новосибирска в Пхукет и обратно.

Также в ноябре открываются полёты S7 Airlines на курорты Таиланда из Иркутска и Владивостока. Рейсы Иркутск-Бангкок и Владивосток-Пхукет будут выполняться по понедельникам, начиная с 1 ноября, а рейс Иркутск-Пхукет с 4 ноября по четвергам. Все три рейса будут обслуживать воздушные суда Airbus A320Neo.

Стоит отметить, что в настоящий момент, несмотря на наличие в расписании полётов на линии Новосибирск-Пхукет и Иркутск-Бангкок, продажи билетов на прямые рейсы данных направлений ещё не открыты.

Напоминаем читателям, что во второй декаде сентября из новосибирского международного аэропорта Толмачёво также открываются чартерные рейсы авиакомпании «Россия» на два курорта Египта.