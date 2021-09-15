Бурковский вышел из состава учредителей новосибирской сети ресторанов SEABASS

С 15 сентября единственным учредителем ООО «Сибасс Сквер» является новосибирский бизнесмен, основатель сети PRIMETIME COFFEE Антон Горестов. Об этом свидетельствуют данные системы Rusprofile. Его партнер по проекту SEABASS Александр Бурковский больше не является соучредителем сети стритфуда.

Напомним, что ресторанный проект SEABASS был запущен в начале 2021 года. «Это средиземноморская кухня в стритфуд-формате. Новая альтернатива повседневным закускам и привычным роллам», — говорилось в презентации заведения.

Первое заведение под этим брендом было запущено им на площадке бармолла «BlaBlaBar Новосибирск». Второе – на площадке купленной кофейни «Кофемолка» на Студенческой. Летом 2021 года было открыто третье заведение SEABASS в Первомайском сквере на площадке, которую ранее занимала кофейня PRIMETIME COFFEE.

Ранее в описании проекта отмечалось, что до конца 2021 года под брендом SEABASS Food Bar планируется запустить «в 15 раз больше заведений», чем в начале года, когда у сети было два заведения. В компании предлагали 2 формата франшизы — фудтрак и гастробар. В первом случае речь шла о 4,5 млн рублей инвестиций и 18-месячном сроке окупаемости. Во втором — о 2,5 млн рублей вложений и 15 месяцах окупаемости. Рентабельность была оценена на уровне 22,2%.