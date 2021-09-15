Стала известна дата начала отопительного сезона в Новосибирске

Обнародован проект постановления мэра Новосибирска о начале в городе отопительного сезона. Батареи планируется включить 20 сентября.

Проект постановления городских властей «О начале отопительного периода 2021/2022 года в городе Новосибирске» опубликован на официальном сайте мэрии. В соответствии с документом, начало отопительного сезона запланировано на 20 сентября.

«Руководителям теплоснабжающих организаций города Новосибирска перейти на зимний режим работы и обеспечить подключение тепловой энергии в соответствии с законодательством с 20.09.2021 объектам здравоохранения, социальной политики и организациям с круглосуточным пребыванием детей и взрослых, дошкольным образовательным организациям, объектам жилищного фонда, муниципальной бюджетной сферы, общеобразовательным организациям, профессиональным образовательным организациям, образовательным организациям высшего образования», — говорится в документе.

Уточняется, что действие постановления не распространяется на многоквартирные дома, в которых собственники сами устанавливают сроки подачи отопления. Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил начать подачу тепла в соцучреждения по заявкам их руководителей.

Напомним, ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил энергетикам и главам муниципальных образований поторопиться с подачей отопления в школы и детские сады региона, чтобы не усугубить ситуацию с возросшей заболеваемостью ОРВИ. На оперативном совещании в облправительстве он распорядился принять решение о подаче отопления в соцучреждения до конца недели.