В новосибирских школах и детсадах срочно включают отопление по поручению мэра

Социальные объекты в Новосибирске начали досрочно подключать к отоплению в связи с поручением мэра Анатолия Локтя. Как отметил градоначальник, поторопиться с подачей тепла необходимо из-за холодной погоды и риска распространения коронавируса.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил начать подачу тепла в соцучреждения по заявкам их руководителей на аппаратном совещании во вторник.

Ранее предполагалось, что отопление поступит в помещения после того, как температура воздуха в течение нескольких дней не будет превышать +8 градусов. Но, как отметил мэр, из-за жалоб на холод в больницах, школах и детсадах в условиях распространения коронавируса необходимо принять соответствующее решение раньше.

«В условиях развивающейся пандемии определённые риски есть. Уже поступают жалобы на понижение температуры в социальных объектах. Поэтому даю поручение в соответствии с заявками подключать в ручном режиме эти объекты к теплоснабжению», — цитируют Анатолия Локтя «Новосибирские новости».

По данным мэрии Новосибирска, на утро среды, 15 сентября, отопление включено в 17 социальных объектах города. Тепло поступило в больницу посёлка Пашино, детские сады №172, 192, 329, 368, 440, 357, 184, два здания детсада №360, школу №73 и её дошкольное отделение, лицей №81, три корпуса областной туберкулёзной больницы, а также школу №145.

Напомним, в понедельник губернатор Новосибирской области Андрей Травников поручил ускорить подачу тепла в школы и детские сады во избежание распространения вирусных инфекций среди детей и педагогов. Как сообщал 13 сентября министр образования региона Сергей Федорчук, 18 школ области уже закрыли свои классы на карантин из-за случаев коронавируса.