В Новосибирск выйдет федеральная сеть кофеен Surf Coffee

Как стало известно «Континенту Сибирь», в Новосибирске в скором времени откроется первая кофейня федеральной сети Surf Coffee. Она будет расположена на улице Советской.

Cеть Surf Coffee была основана в 2010 году в Калужской области и на сегодня, согласно сайту компании, охватывает 26 городов России. Основатели сети познакомились на занятиях серфингом, который стал важной частью концепции сети и отличительной особенностью от других участников рынка. Первая в Сибири кофейня Surf Coffee была запущена в Барнауле на улице Молодежной в июле 2021 года.

По данным сайта Surf Coffee, роялти при работе по франчайзинговой схеме составляет 7% ежемесячной выручки, паушальный взнос отсутствует, договор концессии заключается на 5 лет.

Получить комментарии в самой компании не удалось. Однако по словам сразу двух участников рынка, в ближайшее время в Новосибирске откроется первая кофейня Surf Coffee. Она будет располагаться на улице Советской напротив здания Новосибирского гуманитарного института. Ранее эта площадка служила для кофейни «Фьёрд кофе». Предполагается, что площадь заведения составит около 10-15 кв.м. В дальнейшем в Новосибирске могут быть запущены и другие кофейни сети. В ближайшее время также ожидается открытие первой кофейни Surf Coffee в Кузбассе.

Напомним, что ранее в здании Новосибирского гуманитарного института закрылась кофейня сети PRIMETIME COFFEE – на ее площадке запустилась кофейня «Бодрый день».

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