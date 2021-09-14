Возле новосибирской поликлиники собралась очередь за тестом на COVID-19

В Новосибирске возле детской поликлиники выстроилась очередь на сдачу теста на коронавирусную инфекцию.

14 сентября у детской поликлиники № 3 на ОбьГЭСе в Новосибирске выстроилась очередь из родителей с детьми на сдачу теста на COVID-19. Об этом сообщается в группе «На ОбьГЭСе» в социальной сети ВКонтакте.

«Очередь на мазок COVID-19. Принимают всего 30 минут», — пишет автор снимка. По словам очевидцев, люди собралась к 08:30. В комментариях под записью сообщается, что это не первый случай, когда перед поликлиникой собирается очередь. Ситуация повторяется не первый день.

«Вчера муж возил дочь на анализ, тоже в шоке были от очереди, час стояли. По незнанию я одела дочь в теплую кофту, без куртки, с расчетом, что выйдем из машины, будем в поликлинике сидеть. Но и когда потом в поликлинике у кабинета стояли, тоже холодно, потому что дверь входная открыта. Это кошмар, болеющие дети на холоде начинают больше хрипеть — в общем, условия шикарные», — отмечает женщина в группе.

Уточняется, что в детской поликлинике забор мазков осуществлял только один медицинский работник, однако с завтрашнего дня количество специалистов должны увеличить. Это также подтвердила заведующая детской поликлиникой, врач-педиатр Елена Полозкова. Врач сообщила НГС, что с 15 сентября для забора мазков в медучреждении выведут дополнительных сотрудников, а также две бригады будут выезжать для забора мазков на дом. По словам специалиста, с начала учебного года в учреждении резко выросло количество обращений больных ОРВИ, из-за чего появились такие очереди.

Напомним, для удобства жителей Новосибирской области действует интерактивная карта пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции и лаборатории, где можно сдать ПЦР-тесты и анализы на антитела. По данным на 14 сентября, в Новосибирской области за сутки COVID-19 выявили у 168 человек, девять пациентов скончались. В инфекционные стационары региона с диагнозом и с подозрением на коронавирус госпитализированы 1 777 жителей региона, в том числе 34 ребенка.

Накануне стало известно о том, что в 18 школах региона классы перевели на дистанционное обучение из-за выявления коронавируса у учеников.