«Экология-Новосибирск» проиграла перевозчикам мусора в суде почти полмиллиарда рублей

В Арбитражном суде Новосибирской области региональный оператор ООО «Экология-Новосибирск» за последнее время проиграл перевозчикам ТКО 9 судебных исков на общую сумму 443 793 297,82 рублей, рассказал «Континенту Сибирь» заместитель председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Заксобрания Новосибирской области Вадим Агеенко.

Как писал «Континент Сибирь», Арбитражный суд Новосибирской области взыскал с Регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами «Экологии-Новосибирск» более 170 миллионов рублей в пользу ООО «Эко-лайн», заявлявшей о задолженности за транспортировку мусора со стороны регоператора. Это не единственный процесс, который выиграли перевозчики в суде первой инстанции. Так, компания «ЛаТранс» отсудила 164 069 658,7 руб., ООО «ТБО» – 107 798 628,15 руб., ООО «НСТ» – 128 512 227,64 руб.

Также на рассмотрении Арбитражного суда Новосибирской области находится ещё три иска к «Экологии-Новосибирск» от перевозчиков ТКО на общую сумму 475 606 527,90 руб. Таким образом, общая сумма их исков к Региональному оператору составляет 919 399 825,74 руб. Всего же, по данным сервиса Rusprofile.ru, сумма исковых требований к организации – 1 млрд 287 млн 776 тыс. 620 рублей.

По словам Вадима Агеенко, эти сотни миллионов рублей – те деньги, которые Регоператор не доплатил перевозчикам в 2019 году, чем подвел многих из них к банкротству. «Именно об этом я заявлял ещё в октябре 2019 года. Больше того, департамент по тарифам Новосибирской области выиграл суд по поводу необоснованного решения ФАС России о пересчете тарифа Регоператора на 2020 и 2021 год (повышение на 39%). Тогда в валовую выручку «Экологии-Новосибирск» включили дополнительно более 800 млн. рублей. Теперь при утверждении тарифа на 2022 году эту сумму надлежит вычесть из валовой выручки, как незаконное обогащение. Если учесть, что средняя годовая выручка Регоператора составляет 2,5-4,0 млрд. рублей — вычет в 800 млн. рублей и выплаты по судам около 900 млн. рублей это очень значительные суммы, которые могут привести к банкротству Регионального оператора», – высказал предположение Вадим Агеенко.