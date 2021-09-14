В Новосибирске выставлены на продажу имущественные права на квартиры стоимостью более 500 млн рублей

На торги выставлены 438 квартир в трех долгостроях в Кировском районе Новосибирска. Эти дома начинала строить компания, входящая в ГК «ПТК-30». Начальная цена продажи – более половины миллиарда рублей.

Конкурный управляющий ООО «АвангардИнвест» Татьяна Ломакина объявила торги на имущественные права участника долевого строительства по ДДУ, заключенным между ООО «АВАНГАРДСТРОЙ» и ООО «АвангардИнвест», на 438 жилых помещений (квартир) в трёх строящихся жилых домах по адресу: г. Новосибирск, ул. Зорге № 229/1. Начальная цена продажи 566 063 269,97 рублей (без НДС).

Компания «АвангардИнвест» строила на улице Зорге ЖК «Времена года». Проект предполагал возведение 11 многоэтажных домов эконом-класса. Сегодня заморожено строительство трех домов. В 2018 году застройщик был признан банкротом. Иск подавала мэрия Новосибирска из-за задолженности (более 20 млн рублей) предприятия по договору аренды земельного участка.

В процедуре банкротства находится и сама ГК «ПТК-30». В апреле 2019 года под процедуру банкротства попал совладелец строительной группы компаний ПТК-30 Владимир Коновалов. В феврале этого года стало известно, что совладельцев группы будут судить за махинации с деньгами дольщиков. В августе Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил требовании конкурсного управляющего банкротящейся компании «База ПТК-30», входившей в строительную группу «ПТК-30», о привлечении к субсидиарной ответственности по почти миллиардному долгу ее руководителя Владимира Коновалова. Рассмотрение уголовного дела его сына и сооснователя группы компаний «ПТК-30» Антона Коновалова пройдёт в Барнауле.