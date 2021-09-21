С начала года в Новосибирске закрылось более 10 заведений под брендом PRIMETIME COFFEE

На сегодня в Новосибирске, по данным 2ГИС, под брендом PRIMETIME COFFEE работает 27 заведений с учетом двух запущенных недавно кофеен. Вместе с тем, по состоянию на 1 января 2021 года общее количество кофеен PRIMETIME COFFEE по информации 2ГИС составляло 35.

Напомним, что 1 декабря 2020 года в PRIMETIME COFFEE отмечали, что под брендом компании работало 38 заведений и анонсировали в 1 полугодии 2021 года запуск еще 5-6 новых кофеен.

Среди новых кофеен под брендом PRIMETIME COFFEE, открытых в 2021 году — заведения на проспекте Маркса и на Богдана Хмельницкого в Новосибирске. Кроме того, кофейня PRIMETIME COFFEE открылась в Якутске. До конца года ожидается также запуск заведения в Барнауле.

Несмотря на то, что новые кофейни продолжали открываться, общее количество точек в Новосибирске, по данным 2ГИС, уменьшилось. Если по состоянию на 1 января их было 35, то сейчас их уже 27.

В феврале 2021 года, по данным 2ГИС, прекратили работу кофейни на Депутатской и Серебренниковской, в марте — на Лескова, в апреле — на Красном проспекте, в мае — на Ватутина, в июне – на Бетонной, Фабричной и Советской, в июле — на Ватутина и Щетинкина. Освободившиеся площадки стали занимать разные заведения. Так, к примеру, кофейня на Красном проспекте уступила место TAET CAFE, площадки на Советской и Фабричной взяла сеть «Бодрый день».

Напомним, что летом этого года Арбитражный суд зарегистрировал иск пермского банка «Урал ФД» к учрежденному Антоном Горестовым ООО «Праймтайм» (впоследствии переименовано в ООО «Академия»), одному из юрлиц, на тот момент управлявшему группой заведений одноименной сети кофеен. Истец требовал признать должника банкротом. Сумма исковых требований составляла 88,852 млн рублей. 6 сентября суд принял решение признать ООО «Академия» банкротом и ввести в нем процедуру наблюдения. Стоит отметить, что в настоящее время под брендом PRIMETIME COFFEE функционируют кофейни, имеющие разных владельцев и работающие по схеме франшизы. Поэтому в процедуре банкротства ООО «Академия» они никак не задействованы и продолжают работать в прежнем режиме.

Напомним, что 14 сентября Антон Горестов подал на самобанкротство. По его словам он будет стараться договориться со всеми кредиторами, чтобы выйти из текущей ситуации и продолжить более динамичное развитие.

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