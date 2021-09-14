Имущество новосибирского «Сибмоста» повторно выставили на торги по повышенной цене

Объявлен повторный аукцион по продаже имущества новосибирской компании «Сибмост» — его планируется реализовать на сумму около 108 миллионов рублей. По словам конкурсного управляющего, торги пройдут с повышением цены.

Повторный аукцион по продаже части имущества новосибирского АО «Сибмост» пройдёт на Всероссийской электронной торговой площадке 18 октября, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на конкурсного управляющего компании Сергея Богданова.

Как рассказал конкурсный управляющий, повторные торги пройдут с повышением цены. Шаг аукциона составляет 5%. На продажу выставляются автомобили, микроавтобусы, специализированная техника, фургоны, прицепы и полуприцепы.

Заявки на аукцион принимаются до 11 октября.

Напомним, в конце августа часть имущества АО «Сибмост» за 54,2 млн руб. приобрела московская компания «Хотьковский автомост». Компания специализируется на строительстве, ремонте и реконструкции мостов и путепроводов.

В мае 2019 года в новосибирской компании «Сибмост» была введена процедура наблюдения, а весной 2020 года – конкурсное производство. Требования на общую сумму около 8 млрд руб. компании предъявили более ста кредиторов.

В сложную финансовую ситуацию АО «Сибмост» попало в 2015 году, получив ряд исков на общую сумму 2 млрд руб. Чтобы избежать банкротства, владельцы общества Альберт и Владислав Кошкины в 2017 году продали за один рубль все акции ООО «Сибмост Групп» (бывшее ООО «Объединённое мостостроительное предприятие»), однако в сентябре 2020 года арбитражный суд в рамках рассмотрения дела о банкротстве Альберта Кошкина признал сделку недействительной.

АО «Сибмост» выступало подрядчиком таких крупных объектов, как Бугринский мост в Новосибирске, сметная стоимость которого составила более 17 млрд руб. С компанией также был заключён контракт на строительство Восточного обхода города.