В Сибири готовят к открытию новый аэропорт

Планируется, что один из рейсов в новую воздушную гавань будет выполнять из Новосибирска авиакомпания S7 Airlines.

Строительство тобольского аэропорта Ремезов велось при участии нефтегазохимического холдинга «СИБУР» в партнерстве с Тюменской областью и должно завершиться в октябре 2021 года. В пресс-службе УК «Аэропорты Регионов» сообщили, что с 15 октября воздушная гавань первой столицы Сибири сможет принимать первые рейсы.

Директор по стратегическим коммуникация УК «Аэропорты Регионов» Евгений Красиков рассказал представителям СМИ, что для Тобольска с населением около 100 тысяч человек наличие аэропорта – это довольно серьезный транспортный потенциал, который во многом обусловлен привлекательностью этого старинного города для туристов. «До строительства аэропорта сюда ежегодно приезжало около 400 тысяч гостей, и есть все основания рассчитывать на то, что эта цифра станет еще внушительнее», – заявил он.

Инфраструктура нового аэропорта позволит обслужить до 380 пассажиров в час. Ожидается, что авиакомпания S7 Airlines до конца октября начнёт выполнять в тобольский аэропорт регулярные рейсы из новосибирского аэропорта Толмачёво, Аэрофлот – из воздушной гавани Санкт-Петербурга, а Red Wings из Екатеринбурга. О намерении открыть прямые рейсы из Москвы в Тобольск ранее также заявила авиакомпания Utair.

Рейсы в Новосибирск и Екатеринбург будут выполняться по два раза в неделю, рейсы в Москву – три раза в неделю, а в Санкт-Петербург – до четырех раз в неделю. В случае высокого спроса число рейсов в Москву может быть увеличено до пяти в неделю. В настоящее время рейсы Новосибирск-Тобольск ещё отсутствуют в расписании аэропорта Толмачёво и авиакомпании S7 Airlines.

Напоминаем читателям, что 23 мая новый четырёхэтажный аэровокзальный комплекс был открыт в Кемерово, а в настоящее время ведётся реконструкция терминала в международном аэропорту Новосибирска.