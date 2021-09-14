Эту историю я решил написать для того, чтобы обратить внимание предпринимателей на то, что недобросовестная конкуренция, иные противоправные действия, к сожалению, не редкость в наше время. Зачастую они влекут за собой значительные последствия, особенно в тот момент, когда вы к ним не готовы. При этом вопреки сложившемуся мнению, что руководители государственных органов часто бывают невосприимчивы к чужим проблемам и действуют формально, именно их действия и не безразличность в этой истории защитили от необратимых последствий нашу компанию.

Ситуация развивалась на фоне наших побед в закупочных процедурах за короткий промежуток времени, некоторые из них «достались» с минимальным падением. Первым неприятным сюрпризом стала новость о том, что счета заблокированы, а находящиеся на них средства (в том числе на специальном счете) не могут быть использованы для хозяйственной деятельности. Причиной блокировки стало полученное банком постановление от ФССП РФ о взыскании с организации, якобы, имеющейся задолженности в размере более 16 миллионов рублей в пользу налоговой инспекции. Важно отметить, что организация молодая, и таких долгов еще не было возможности создать, а уж перед налоговым органом, да еще и другого региона подавно. Очевидность подложности постановления, ставшего основанием для блокировки, была заметна всем. В основу поддельного документа легло настоящее постановление, составленное в отношении компании, имеющей такое же название, но зарегистрированной в другом регионе (по месту подразделения ФССП РФ). При этом сумма настоящего постановления была меньше 200 тыс. руб., поэтому изобретательные злоумышленники для большего эффекта «слегка» увеличили постановление до 16 млн. рублей.

Учитывая требования ряда банков о том, что комиссия за выпуск банковской гарантии оплачивалась со счетов предприятия (без возможности оплаты третьими лицами), такие действия стали первым препятствием для заключения контракта.

Столь нерядовое событие не могло остаться без внимания руководства компании. Каково же было удивление, когда, посмотрев на свою актуальную выписку из ЕГРЮЛ, узнали, что накануне в налоговый орган поступило заявление о несостоятельности сведений о руководителе, как о физическом лице (единолично директор и единственный учредитель). Такая запись ставила под сомнения легитимность действий исполнительного органа организации и становилась серьезной проблемой в процедуре заключения контракта.

Подложность данного заявления была очевидна, так как никаких документов не формировалось и не направлялось. По информации, предоставленной специалистами налоговой службы, указанное заявление было подписано электронной цифровой подписью.

Важно, что по стечению обстоятельств, либо по точному расчету неустановленных лиц, злополучная запись появилась в выписке за два рабочих дня до даты, установленной крайней для подписания контракта со стороны победителя электронного аукциона. В силу того, что удалось оперативно обнаружить возникшую проблему, оставалось еще немного времени на решение вопроса. Первым делом было подготовлено нотариальное заявление по установленной форме и обращение в налоговый орган. Однако срок, указанный налоговым органом, когда мы могли получить документы после совершения регистрационных действий, на неделю превышал дату, крайнюю для подписания контракта.

Учитывая, что подача заявления в налоговый орган происходили в пятницу, а последний день подписания контракта приходился на понедельник, поиску возможных решений были посвящены все выходные дни. Но это не принесло результатов, кроме четкого понимания того, что в сложившейся ситуации очень необходима чья-то помощь. И тогда мы решили обратиться к Уполномоченному по защите прав предпринимателей. Знакомые бизнесмены порекомендовали обратиться в аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателя в Новосибирской области. Их опыт взаимодействия с Николаем Мамулатом и возглавляемым им органом внушал нам оптимизм. Мы решили направить обращение в Новосибирск, а не по месту нахождения организации.

Необходимо отметить, что наше обращение было оперативно принято в работу, а к рассмотрению привлечен общественный представитель Уполномоченного в сфере государственных и муниципальных закупок Олег Фролов. Сотрудники аппарата подготовили и направили обращение начальнику межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 12 по Омской области Роману Василишину, кроме того, были проведены личные переговоры.

Последним звеном, которое соединило усилия всех небезразличных людей в единое целое и привело к желаемому результату, стали действия руководителя межрайонной инспекции, который предпринял срочные меры для разрешения ситуации и помог сделать шаги, позволяющие воспрепятствовать подобным действиям в будущем.

И вот уже вечером понедельника у нас в руках была долгожданная выписка из ЕГРЮЛ, подтверждающая легитимность руководителя и организации в целом. Как итог: контракт был подписан за несколько часов до окончания, отведенного на это времени, а в последующем и заказчиком.