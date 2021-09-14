Чартерные рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх из международного аэропорта «Толмачево» запускает авиакомпания «Россия» совместно с туроператором «Библио-Глобус».

Первый рейс «России» Новосибирск-Хургада вылетел в Египет 11 сентября. Выполнение полётов в Шарм-эль-Шейх авиаперевозчик начнёт с 18 сентября. В пресс-службе аэропорта Толмачёво сообщили, что в дальнейшем чартерные рейсы по каждому из двух направлений будут выполняться один раз в 10-11 дней.

Авиакомпания «Россия» для доставки туристов в Египет выделила дальнемагистральные лайнеры Boeing 747-400, рассчитанные на перевозку до 522 пассажиров.

Рейс FV 5947 будет прибывать из Хургады в Новосибирск в 18:05 по местному времени. Реверсный рейс из Новосибирска в Хургаду станет отправляться в 20:30. Длительность путешествия составит 7 часов 10 минут.

На направлении Шарм-эль-Шейх-Новосибирск рейс FV 5894 будет совершать посадку в международном аэропорту Толмачёво в 17.50. В пути пассажирам будет необходимо провести 7 часов и 5 минут. Вылетать обратно в Египет из новосибирской воздушной гавани воздушное судно «России» будет в 20.15 с кодировкой рейса FV 5893.

Минимальная стоимость тура в Хургаду на сайте «Библио-Глобус» начинается от 59 тысяч рублей, а в Шарм-эль-Шейх – от 56 тысяч рублей на одного туриста.