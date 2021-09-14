Всероссийский форум территорий развития и инвестиций InPark-2021 состоится в Новосибирске

Всероссийский форум территорий развития и инвестиций InPark-2021 пройдет в Новосибирске 22-24 сентября. Участниками мероприятия станут порядка 200 специалистов из 50 регионов страны.

С 22 по 24 сентября в Новосибирске пройдет X юбилейный форум InPark-2021. Эксперты подведут предварительные итоги и дадут оценку текущего состояния и перспектив развития парковых проектов в России, расскажут о трендах развития промышленной инфраструктуры и обсудят меры государственной поддержки.

В 2021 году деловая программа мероприятия будет включать несколько новых треков. В частности, в рамках форума впервые пройдет профессиональная стажировка для региональных агентств инвестиций и корпораций развития Новосибирской области. Также в текущем году впервые будет проведен модуль методической программы подготовки управленческих команд регионов страны по вопросам создания и развития парков «Лидеры развития инфраструктуры» Минпромторга России.

Важным пунктом программы мероприятия станет дискуссия по вопросам синхронизации законодательства в сфере индустриальных парков и промышленных технопарков, а также мер господдержки парковых проектов. Участники форума традиционно посетят площадки парковых проектов региона — Промышленно-логический парк (ПЛП) и Академпарк.

«За годы работы InPark приобрел свою аудиторию и сформировавшийся состав экспертов. В рамках X юбилейного форума мы подведём итоги развития отрасли за 10 лет, обсудим дискуссионные вопросы, связанные с созданием и развитием парков. Показательно, что Новосибирская область выбрана третьим регионом после Москвы и Татарстана, где состоится стажировка для региональных агентств инвестиций и корпораций развития. Это говорит о том, что мы эффективно работаем и наши успешные практики можно тиражировать. В текущем году ПЛП и управляющая компания парка подтвердили свою эффективность и прошли обязательную раз в пять лет аккредитацию. Кроме того, ПЛП активно пользуется возможными мерами господдержки — получает федеральную субсидию на компенсацию затрат по строительству инфраструктуры. В текущем году область уже получила два транша на сумму более 180 млн рублей. В 3 квартале ожидаем еще 47 млн рублей», — отметил генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов.

Участниками форума в 2021 году станут порядка 200 специалистов из 50 регионов страны. Организаторами события выступают правительство Новосибирской области, Минпромторг России, Агентство инвестиционного развития Новосибирской области.

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