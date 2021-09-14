Александр Асеев напишет книгу о судьбе председателей СО РАН

Экс-председатель Сибирского отделения Российской академии наук Александр Асеев выпустил книгу «Наука Сибири на изломе эпох. Заметки участника событий», а также анонсировал новую книгу, посвященную судьбе председателей СО РАН в разные периоды его истории.

«Книга «Наука Сибири на изломе эпох. Заметки участника событий» – не совсем мемуары. Я не ставил целью рассказать именно о своей научной карьере, напротив, посвятил её удивительному феномену второй половины XX – начала XXI веков: возникновению и стремительному развитию академической науки на востоке нашей страны, – отметил в интервью «Континенту Сибирь» Александр Асеев. – Я постарался показать на примере нашего курса физического факультета НГУ, как работала Лаврентьевская система подготовки кадров для науки, на примере Института физики полупроводников и ряда других – как происходило образование и развитие ведущих институтов СО РАН. Ряд глав книги посвящены проблемам развития науки и университетского образования в наши дни».

В интервью он также отметил, что пишет еще одну книгу, которая будет посвящена судьбе председателей Сибирского отделения в разные периоды его истории. «Жизненные трудности и проблемы из-за своей принципиальной позиции по тем или иным вопросам – довольно традиционная история для руководителей Сибирского отделения», – пояснил Александр Асеев. По его словам в этой книге пойдет речь о Михаиле Лаврентьеве, Гурии Марчуке, Валентине Коптюге, Николае Добрецове. Подробнее о книге читайте в интервью Александра Асеева.