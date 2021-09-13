В Новосибирск поступит 150 автобусов для двух чемпионатов на средства областного правительства

Правительство Новосибирской области профинансирует приобретение 150 автобусов для областного центра по программе лизинга в преддверии чемпионатов мира по волейболу и хоккею, которые пройдут в Новосибирске в ближайшие годы. Большую часть транспортных средств планируется получить уже в этом году.

Как сообщили в правительстве Новосибирской области со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолия Костылевского, решение о финансировании было принято по инициативе губернатора Андрея Травникова.

«В преддверии двух чемпионатов мира – по волейболу и по хоккею среди молодежных команд – губернатором Новосибирской области Андреем Александровичем Травниковым было принято решение о покупке 150 автобусов для города Новосибирска. Поставка 100 автобусов ожидается в этом году, 50 – в следующем. Думаю, что перед началом чемпионатов все 150 автобусов мы увидим на маршрутах столицы региона», — цитирует пресс-служба областного правительства Анатолия Костылевского 13 сентября.

На эти цели в бюджете Новосибирской области в 2023 году заложено 741 млн руб., в 2024 году – 518 млн руб.

Сейчас мэрия Новосибирска готовит конкурсные процедуры. По словам Анатолия Костылевского, они будут объявлены в ближайшее время. По итогам торгов будет определён победитель, который поставит автобусы в регион по программе лизинга.

«Также министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области продолжает формировать заявку на покупку новых автобусов, троллейбусов и трамваев в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», чтобы заявка прошла ранжирование, и мы также получили транспортные средства в 2022 году», – сообщил также Анатолий Костылевский.

Ранее в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» перевозчик МКП «ПАТП-4» приобрёл низкопольные автобусы марки «НЕФАЗ» городского типа, работающие на компримированном пригородном газе. 40 единиц транспорта курсируют в Новосибирске на маршрутах № 23 и № 45.

В июне региональное правительство впервые утвердило долгосрочную программу развития транспортной инфраструктуры Новосибирской области. Она предполагает ликвидацию «узких мест», развитие городской железной дороги, реконструкцию и строительство более тысячи километров автодорог, оптимизацию сети пригородных маршрутов и другие мероприятия по развитию всех видов транспорта в регионе.

Напомним, о планах по приобретению 150 автобусов для Новосибирска губернатор региона Андрей Травников рассказал в августе.