В Новосибирск поступит 150 автобусов для двух чемпионатов на средства областного правительства

Юлия Моисеева
 
Автобус
Фото из архива "КС"

Правительство Новосибирской области профинансирует приобретение 150 автобусов для областного центра по программе лизинга в преддверии чемпионатов мира по волейболу и хоккею, которые пройдут в Новосибирске в ближайшие годы. Большую часть транспортных средств планируется получить уже в этом году.

Как сообщили в правительстве Новосибирской области со ссылкой на министра транспорта и дорожного хозяйства региона Анатолия Костылевского, решение о финансировании было принято по инициативе губернатора Андрея Травникова.

«В преддверии двух чемпионатов мира – по волейболу и по хоккею среди молодежных команд – губернатором Новосибирской области Андреем Александровичем Травниковым было принято решение о покупке 150 автобусов для города Новосибирска. Поставка 100 автобусов ожидается в этом году, 50 – в следующем. Думаю, что перед началом чемпионатов все 150 автобусов мы увидим на маршрутах столицы региона», — цитирует пресс-служба областного правительства Анатолия Костылевского 13 сентября.

На эти цели в бюджете Новосибирской области в 2023 году заложено 741 млн руб., в 2024 году – 518 млн руб.

Сейчас мэрия Новосибирска готовит конкурсные процедуры. По словам Анатолия Костылевского, они будут объявлены в ближайшее время. По итогам торгов будет определён победитель, который поставит автобусы в регион по программе лизинга.

«Также министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области продолжает формировать заявку на покупку новых автобусов, троллейбусов и трамваев в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги», чтобы заявка прошла ранжирование, и мы также получили транспортные средства в 2022 году», – сообщил также Анатолий Костылевский.

Ранее в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» перевозчик МКП «ПАТП-4» приобрёл низкопольные автобусы марки «НЕФАЗ» городского типа, работающие на компримированном пригородном газе. 40 единиц транспорта курсируют в Новосибирске на маршрутах № 23 и № 45.

В июне региональное правительство впервые утвердило долгосрочную программу развития транспортной инфраструктуры Новосибирской области. Она предполагает ликвидацию «узких мест», развитие городской железной дороги, реконструкцию и строительство более тысячи километров автодорог, оптимизацию сети пригородных маршрутов и другие мероприятия по развитию всех видов транспорта в регионе.

Напомним, о планах по приобретению 150 автобусов для Новосибирска губернатор региона Андрей Травников рассказал в августе.

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