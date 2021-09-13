«Сибагро» приобрело активы курского свинокомплекса «Щигры главпродукт»

Холдинг «Сибагро» приобрел на торгах производственно-технологический комплекс ООО «Щигры главпродукт» в Курской области за 900 млн рублей.

АО «Сибагро» приобрело на торгах производственно-технологический комплекс банкротящейся компании «Щигры главпродукт» в Курской области. Холдинг приобрел актив за 900 млн рублей при стартовой цене 786, 597 млн рублей, сообщается на сайте единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Заявки на участие в торгах также подали ООО «Агропромышленный комплекс «Промагро» и АО «Экоферма Возрождение». В состав лота вошли земельные участки, здания, строения, сооружения, оборудование, транспортные средства и животные.

«Новый свинокомплекс находится в непосредственной близости к ранее приобретенным белгородским площадкам компании (предприятиям «Промагро») и это стратегически важно. «Щигры главпродукт» позволит полностью загрузить мощности белгородского мясокомбината и увеличить масштабы нашего производства в данном федеральном округе, и в целом — компании», — цитирует председателя правления АО «Сибагро Андрея Тютюшева пресс-служба организации. Уточняется, что сейчас на свинокомплексе содержится 77 тыс. свиней.

ООО «Щигры главпродукт» входило в агрохолдинг «Глобал эко» Павла Сметаны, основателя ГК «Кристалл-Лефортово». Производственные мощности комплекса составляют 15 тыс. т. мяса ежегодно. В мае 2020 года компания была признана банкротом.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что «Сибагро» в 3 раза увеличило инвестиции на растениеводство Новосибирской области. Инвестиционная программа компании в текущем году увеличена до 512 млн рублей.

«Сибагро» — агропромышленная федеральная компания, специализирующаяся на производстве свинины, колбас, деликатесов, курицы и яйца .Штаб-квартира организации находится в Томске. В состав входят 14 производственных предприятий в Томской, Новосибирской, Свердловской, Кемеровской, Тюменской, Курской, Белгородской областях, Красноярском крае и республике Бурятия. По данным Национального союза свиноводов, в 2020 году компания выпустила 237,5 тыс. тонн свинины в живом весе.