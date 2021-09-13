Присяжные вынесли вердикт известному в Красноярске криминальному авторитету

Суд присяжных в Красноярском крае вынес оправдательный вердикт криминальному деятелю Константину Найбауэру, получившему известность в регионе как Костя Канский. Фигуранта обвиняли в том, что он возглавил преступную иерархию.

Как сообщили в пресс-службе Красноярского краевого суда 13 сентября, Найбауэру вменили правонарушение по ст. 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»), однако присяжные заседатели не согласились с доводами следствия и единогласно пришли к мнению, что его вина не доказана.

«На обсуждение коллегии присяжных заседателей по делу было вынесено три вопроса, отвечая на первый из них коллегия присяжных заседателей единодушно посчитала недоказанным факт занятия Найбауэром высшего положения преступной иерархии, после чего ответы на оставшиеся два вопроса были предрешены», — говорится в сообщении суда.

Предполагалось, что в случае признания вины Найбауэр будет отправлен под домашний арест, но после вынесения вердикта мера пресечения была отменена. Следующее заседание, где будет обсуждаться решение присяжных, назначено на 16 сентября.

Константина Найбауэра задержали в собственном доме бойцы Росгвардии в октябре 2019 года. По данным правоохранителей, он длительное время числился авторитетом в криминальном сообществе Красноярска. Уголовное дело по статье о занятии высшего положения в преступной иерархии было передано в суд в 2020 году. По желанию самого обвиняемого его рассмотрели с участием присяжных.

По неофициальной информации Константин Найбауэр был назначен «вором в законе» и «смотрящим» за Красноярском ещё в начале 2000-х годов. Первые проблемы с законом у Найбауэра появились в 16 лет – за угон автомобиля он был отправлен на три года в колонию, где и познакомился с преступным сообществом.

Ранее сообщалось о том, что гособвинение потребовало 15 лет колонии для красноярского бизнесмена Анатолия Быкова за организацию двойного убийства после того, как суд присяжных отказался его оправдать.