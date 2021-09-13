Иркутский авиазавод планирует получить 5 млрд рублей через облигационный заем

Федор Туров
 
Миниатюра для: Иркутский авиазавод планирует получить 5 млрд рублей через облигационный заем
Равиль Хакимов и Елена Георгиева

ПАО «Корпорация «Иркут», основной пакет акций которой принадлежит Объединенной авиастроительной корпорации, подписал соглашение об организации финансирования в форме выпуска облигационного займа на сумму 5 млрд рублей.

Финансовым партнером «Иркута» стал Новикомбанк: именно этот банк является опорной финансовой организацией Госкорпорации Ростех, которой принадлежит ОАК. Соглашение подписали генеральный директор ПАО «Корпорация «Иркут» Равиль Хакимов и председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.

«Авиастроение – отрасль, в которой экспертизу Новикомбанка невозможно переоценить , – отметила Елена Георгиева.. – Сотрудничество с Корпорацией «Иркут» является подтверждением того, что Новикомбанк находит оптимальные финансовые решения, исходя из оценки полного спектра задач, которые стоят перед предприятием»

Новикомбанк является ключевым финансовым партнером «Иркута», и на протяжении многих лет помогает предприятию реализовывать знаковые для отечественного авиастроения проекты. Так, Новикомбанк осуществляет финансирование разработки производства гражданского самолета МС-21 с отечественным двигателем ПД-14.

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