«65 лет триумфа» Новосибирский симфонический оркестр праздновал весь этот год. Юбилейный цикл концертных программ с выдающимися дирижерами и солистами звучал не только на площадках родного города. Коллектив участвовал в крупных фестивалях и блестяще исполнил 11-ю симфонию «1905 год» Дмитрия Шостаковича под управлением Томаса Зандерлинга на сцене самого современного концертного зала страны — «Зарядье».

11 сентября состоялось открытие 85-го сезона Новосибирской государственной филармонии. Перед началом концерта от лица губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и министерства культуры региона заместитель министра культуры Григорий Милогулов вручил благодарственное письмо художественному руководителю и главному дирижеру Академического симфонического оркестра Томасу Зандерлингу «за большой вклад в развитие культуры Новосибирской области».

В исполнении Новосибирского симфонического оркестра прозвучали сочинения, вошедшие в программу первого исторического выступления молодого коллектива в 1956 году. Только что созданный Арнольдом Кацем оркестр исполнил тогда музыку Петра Чайковского — Первый фортепианный концерт и Симфонию N5. За дирижерским пультом стоял именитый советский дирижер Кирилл Кондрашин, а солировал блестящий Эмиль Гилельс.

Концерт Чайковского в минувшую субботу исполнил один из самых ярких и любимых мировой филармонической публикой музыкантов — Люка Дебарг (Франция). За пультом – художественный руководитель и главный дирижер Томас Зандерлинг.

Впереди у Новосибирского симфонического оркестра насыщенный творческий сезон: запланировано три годовых абонемента для любителей симфонической музыки, в том числе с участием дирижеров Владимира Федосеева, Александра Лазарева, Саши Гетцеля (Австрия), Валентина Урюпина, Марка Горенштейна и музыкантов с мировыми именами. Новосибирский симфонический оркестр участвует в концертах для всей семьи, дневных общедоступных концертах. В сезоне 2021/2022 коллектив отправится на гастроли в Австрию (февраль 2022), Великобританию (май 2022) и выступит в Концертном зале имени П. И. Чайковского в Москве.

Состоялось открытие 85-го сезона Новосибирской государственной филармонии 1 of 13

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Люка Дебарг,

пианист, лауреат XV Международного конкурса им. П. Чайковского

– Это большая часть быть в Новосибирске, открывать юбилейный сезон филармонии и выступать с Новосибирским академическим симфоническим оркестром в его 65 год триумфа. Я постарался сделать всё, чтобы вечер стал для публики радостным и праздничным событием.

Григорий Милогулов,

заместитель министра культуры Новосибирской области

– Новосибирский симфонический оркестр широко известен в нашей стране, за её пределами и по праву является одним из лучших. Это единый слаженный организм, в котором каждый участник является первоклассным музыкантом. То, что такой потрясающий пианист как Люка Дебарг специально приехал из Стокгольма, чтобы исполнить с нашим оркестром Концерт Чайковского, ещё раз говорит о том, что наш прославленный коллектив имеет большой вес и значение для профессионального мирового сообщества.

Лариса Смешко,

профессор кафедры специального фортепиано Новосибирской государственной консерватории им. М. И. Глинки

– Люка Дебарг обладает потрясающим качеством — он глубоко чувствует русскую музыку. Слушать его невероятно интересно, так как исполнение отличается содержательностью, глубиной и интеллектом, а своя особая интерпретация музыкального произведения убедительна.

Вадим Ильченко,

директор группы компаний «ВербаКапитал»

– Концерт оставил самые тёплые впечатления. Музыка Чайковского, мощь и профессионализм Новосибирского симфонического оркестра под управлением маэстро Томаса Зандерлинга и уникальный, мягкий и тонкий пианизм Люки Дебарга соединились в общей творческой синергии. Сегодня в концертном зале имени Арнольда Каца произошло то, что называется подлинным искусством.