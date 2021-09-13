Дольщики долгостроев по улице Тульской получат квартиры в новых домах и региональную субсидию

Почти 700 дольщиков домов по ул. Тульская 80 и 82 в в Кировском районе Новосибирска получили ключи от своих квартир, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

Около 700 дольщиков домов по ул. Тульская 80 и 82 получили ключи от своих достроенных квартир. Проблемы еще более 180 дольщиков данных объектов решаются при помощи реализации масштабных инвестиционных проектов. Благодаря различным мерам господдержки старейшие долгострои региона были введены в эксплуатацию в апреле 2021 года.

По словам замминистра строительства Новосибирской области Алексей Колмакова, долгострои на улице Тульской — одни из самых сложных в регионе с юридической точки зрения, так как на этих объектах сложились две группы дольщиков — те, кто заключал договоры долевого участия с застройщиком в соответствии с требованиями законодательства, и те, кто сделал это вне рамок ФЗ №-214 от 30 декабря 2004 года «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

«Министерство строительства Новосибирской области максимально постаралось помочь обеим категориям граждан, сегодня все дольщики, независимо от того, как заключены договоры, включены в реестр обманутых дольщиков, и их проблемы будут решены в обязательном порядке. Большинство дольщиков — 691 человек — уже получили ключи от квартир, постепенно решаются и вопросы остальных, для реализации масштабных инвестиционных проектов необходимо время», — сообщил Алексей Колмаков.

Для завершения строительства домов был реализован масштабный инвестиционный проект, в рамках которого на достройку объектов было направлено 60 млн рублей. Квартиры в достроенных домах были переданы собственникам, а для граждан, у которых не было договора долевого участия, также разработан индивидуальный механизм помощи — они получают квартиры на площадках других застройщиков, с которыми заключены масштабные инвестпроекты. Для этого дольщикам необходимо доплатить новым застройщикам не более 15,2 % от рыночной стоимости жилья.

«Мы стараемся помочь гражданам и в решении этого вопроса, 31 декабря 2019 года правительством Новосибирской области было принято постановление № 520-п о возможности получения гражданами субсидий в размере 200 тыс. рублей на оплату части расходов по осуществлению данной доплаты», — подчеркнул Алексей Колмаков.

По данным пресс-службы регионального правительства, с начала года в Новосибирской области введены в эксплуатацию шесть долгостроев. Таким образом были решены проблемы почти 1 300 дольщиков.

Напомним, строительство домов на Тульской было начато в 2007 году застройщиком ООО «Социальный жилищный комплекс». В 2009 году работы были прекращены из-за финансовых проблем. В 2012 году новый застройщик ООО «Баутехник-Т» откорректировал проектную документацию и возобновил строительство, однако уже в 2016 году строительство вновь остановилось из-за конфликта с генподрядчиком ООО «СтройЦентр». Обманутые дольщики провели в 2017 году несколько акций протеса и объявили голодовку. После судебных разбирательств новым подрядчиком по возведению объектов с 2018 года стало ООО «СМУ-9».

В мае 2019 года заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков сообщал, что дома планируется сдать в конце 2019 года.