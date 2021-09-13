15:00
Прятавшийся за магазином педофил задержан под Новосибирском
14:51
1,4 млн рублей потратят на День народного единства в Новосибирске
14:34
Стало известно, сколько оздоровительных лагерей в Новосибирской области реализовали программу детского кешбэка
13:56
Нефтепродукты попали в проток Оби под Новосибирском
13:52
Травников поручил ускорить подачу тепла в школы и детсады Новосибирской области из-за ОРВИ
13:40
В 10 районах Новосибирской области объемы строительства снизились на 50%
12:56
В Новосибирске в отеле Marriott найден мертвым скульптор Игорь Самарин
11:23
В Иркутской области нашли черный ящик потерпевшего крушение самолета
11:04
Бывший заместитель начальника новосибирского УГИБДД признан банкротом
9:50
Полмиллиарда инвестируют в сельский эко-парк под Новосибирском
18:25
Новосибирцы отметили юбилей Александра Невского
16:55
Уголовное дело возбудили из-за нарушения прав инвалида-колясочника в Новосибирске
15:03
Погибшего в Сирии новосибирского военнослужащего посмертно наградил Путин
13:45
Кадровые изменения произошли в муниципальном информагентстве «Новосибирск»
11:48
Очередные заморозки ожидают новосибирцев в начале рабочей недели
19:15
Жизни девяти женщин унес коронавирус за сутки в Новосибирской области
18:31
Ушел из жизни Яков Розенфельд, единственный в России преподаватель физической культуры, имевший три почетных звания
Колумнист «Континента Сибирь»
Заместитель председателя Общественного совета при ФАС России, кандидат юридических наук
Основатель новосибирской кулинарной школы «Кухня за кулисами», ресторанов Poke Top и «Тесту Место»
Генеральный директор компании «Отелит»
© 2021 ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Все права защищены
Вся информация, опубликованная на сайте ksonline.ru, принадлежит ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Материалы, находящиеся на сайте в открытом доступе, не могут быть воспроизведены телеканалами, радиостанциями, газетами и журналами без ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь», а сайтами и страницами в сети Интернет (в том числе и сайтами и страницами СМИ) — не могут быть воспроизведены без гиперссылки ksonline.ru и ссылки на «Бизнес-портал «Континент Сибирь». Письменного разрешения для воспроизведения материалов из открытого доступа не требуется. Материалы «Бизнес-портала «Континент Сибирь», опубликованные в закрытом доступе или распространяемые по email-подписке, не могут быть воспроизведены в средствах массовой информации и на серверах сети Интернет без письменного разрешения ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ». Фотоизображения, размещенные на сайте, являются исключительной собственностью ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» и могут быть приобретены на специальных условиях. Полное или частичное воспроизведение фотоизображений без письменного разрешения владельца запрещается. Ответственность за содержание рекламных объявлений, в том числе баннеров, размещенных на веб-сайте, несет рекламодатель. ООО «КОНТИНЕНТ СИБИРЬ. ХОЛДИНГ» не несет ответственность за содержание веб-сайтов, на которые даются гиперссылки. За информацию, содержащуюся в личном кабинете компаний, зарегистрированных в базе предприятий портала ksonline.ru, а также публикаций раздела «новости компаний» редакция ответственности не несет.