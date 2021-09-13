Прятавшийся за магазином педофил задержан под Новосибирском

Мужчина, подозреваемый в совершении преступлений против половой неприкосновенности детей, задержан в Искитиме Новосибирской области. Он приставал к детям в лесополосе за магазином.

Как сообщает прокуратура Новосибирской области, сообщение о противоправных действиях в отношении детей поступило в минувшее воскресенье.

«Предварительно установлено, что 12 сентября текущего года в дежурную часть полиции поступило сообщение о нарушении прав несовершеннолетних неизвестным мужчиной (задержан), который приставал к детям в лесополосе, расположенной за магазином «Морковка» по улице Советской, 360 (Искитим, Новосибирская область)», — сообщили в надзорном ведомстве 13 сентября.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера).

Расследование дела взяла под контроль Искитимская межрайонная прокуратура. Надзорное ведомство также проверяет профилактику исполнения законодательства о защите прав несовершеннолетних.

Напомним, в августе подозреваемому в педофилии помощнику новосибирского депутата продлили арест.