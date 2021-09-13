Каким образом можно решить проблемы сельских территорий и способствовать возрождению сельхозхозяйств? Какие барьеры стоят на этом пути, и что нужно сделать для их преодоления? Эти темы обсудили участники тринадцатого съезда народных депутатов, который состоялся 11 сентября в Новосибирске. В нем приняли участие депутаты Госдумы, областные, городские, поселковые депутаты Новосибирской и Кемеровской областей, избранные от партии КПРФ.

Одним из ключевых спикеров мероприятия стал депутат Госдумы РФ, председатель комитета по аграрным вопросам Госдумы РФ, учёный-растениевод, академик РАН, РАСХН, заместитель председателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. Обосновывая актуальность тематики, он констатировал, что в ненадлежащем состоянии сейчас находятся села и деревни по всей стране, включая и Новосибирскую область, поэтому важно прилагать все свои усилия, чтобы исправить сложившуюся ситуацию.

«Наша жизнь зависит от того, какую продукцию мы сегодня употребляем. Качество продовольствия, экологичность, достаточность, доступность – это вопросы, находящиеся в центре внимания. Село – это здоровье человека, – подчеркнул Владимир Кашин. – Также немаловажный вопрос — это занятость человека, возможность иметь доход. А значит, надо помочь жителям сельских территорий с возрождением личного подсобного хозяйства, с кооперацией. Все это должно быть учтено в комплексной программе развития сельского хозяйства».

Приводя статистику, он напомнил, что на текущий момент в Новосибирской области простаивают неиспользованными 1 млн 200 тысяч га посевного клина, в 3,5 раза сокращено поголовье крупного рогатого скота, производство мяса значительно меньше, чем в 1990 году, молока стало меньше в 2,5 раза.

«Опустошение деревень и сел, отсутствие работы – это не объективная реальность, а спланированная политика закрытия «бесперспективных» населенных пунктов, и мы все должны сделать, чтобы остановить этот процесс», – пояснил он, заверив, что сегодня партией проводится огромная, комплексная работа по восстановлению сельских предприятий в регионах, в том числе и Новосибирской области.

Для этого, по словам академика, первостепенной задачей является газифицировать все села, сделать доступным горюче-смазочные и другие энергетические ресурсы, чтобы развить промышленность, сельское хозяйство. Владимир Кашин добавил, что партией уже подготовлены несколько программ – развитие сельских и продовольственных рынков и федеральная программа «Вторая целина», которая начнет работать со следующего года и призвана позволить вернуть в оборот более 13 млн га сельхозземель.

Тезис о важности и необходимости поддержки сельских территорий поддержал и доцент Новосибирского государственного аграрного университета Юрий Рыбаков. Он отметил, что проблемы сельских территорий напрямую затрагивают и города.

По его словам, на сегодня число сельских поселений продолжает сокращаться — с 2006 года 3780 сельских поселений в РФ прекратили свое существование. В Новосибирской области до 2020 года ни одно муниципальное сельское поселение не было утеряно, но в 2020 году три сельских поселений были реорганизованы, объединены в одно, и проблема сокращения сельских территорий теперь одна из важнейших.

Другой важный вопрос — демографическая ситуация в сельских территориях, которая становится все более острой проблемой. Юрий Рыбаков указал на многочисленные диспропорции. В частности на сегодня в области на долю детей приходится 20% населения, на пенсионеров – 25-29%. «Общее число женщин в Новосибирской области на 200 тысяч превышает численность мужчин, несмотря на большее рождение мальчиков, – перечислил Юрий Рыбаков. – Существуют и другие проблемы, например, число работающих в сельских территориях уменьшается в два раза быстрее, чем сама численность населения. На сегодня насчитывается порядка 70 тысяч работающих на селе. Проблемой стало найти комбайнеров даже за зарплату в 100 тысяч рублей. Из-за этого сельхозтехника и огромные посевные площади простаивают».

Он считает, что ситуация усугубилась из-за того, что многие профессиональные училища прекратили свое существование, и подготовка кадров рабочих профессий стала не востребованной. Для стабилизации ситуации по его словам важно учить студентов вузов рабочим профессиям, тем самым возрождая интерес к работе в сельской местности.

Первый секретарь Новосибирского областного комитета партии, мэр Новосибирска Анатолий Локоть резюмировал, что необходимо искать пути решения выхода из сложившейся ситуации. «Для нас очень важен приезд первых руководителей партии. Владимир Кашин в предыдущем составе Госдумы возглавлял комитет по природным ресурсам и экологии, в уходящем – комитет по аграрным вопросам, благодаря которому было принято 43 закона, направленных на улучшение жизни в сельской местности. Все эти вопросы важны для жителей Новосибирской области в первую очередь и наша задача сейчас помочь возродить жизнь в селе», — подчеркнул Локоть. Он также отметил актуальность темы, поскольку «это те резервы, которые сейчас простаивают, не используются должным образом и у нас».

Секретарь ЦК КПРФ Казбек Тайсаев, курирующий вопросы межпартийного сотрудничества согласился, что развитие агропромышленного комплекса является сейчас первоочередной проблемой и партия готова активно содействовать и помочь выйти из кризиса. Его поддержал и коммунист, член бюро обкома Андрей Жирнов, который констатировал, что сейчас сельские территории находятся в крайне запущенном состоянии. Такого же мнения придерживается и второй секретарь Новосибирского областного комитета КПРФ Ренат Сулейманов.

«Я сам проехал около 50 населенных пунктов в Новосибирской области и могу сказать, что село в нынешней ситуации представляет зону социального бедствия: половина сельских дорог находится в ненормативном состоянии, 37% жителей села в Новосибирской области не имеют чистой воды, газификация в 2 раза ниже, чем по России в целом. Валовый объем сельхозпроизводства за 20 лет последние упал с 20% до 3,8%. Поэтому считаю, что мы должны помогать селу, прилагая все имеющиеся силы», – заявил он.

В свою очередь член бюро новосибирского обкома партии КПРФ Роман Яковлев добавил, что около 40 000 жителей города и области поддержали инициативу партии по отмене пенсионной «реформы».