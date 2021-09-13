Стало известно, сколько оздоровительных лагерей в Новосибирской области реализовали программу детского кешбэка

В еженедельном оперативном совещании под руководством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова приняли участие члены регионального правительства, руководители областных исполнительных органов государственной власти, главы муниципальных образований региона. Министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов подвел итоги летней оздоровительной кампании 2021 года и программы «детского кэшбэка».

Губернатор отметил, что в этом году детская оздоровительная кампания имела свою особенность. «Кроме необходимости соблюдения мер санитарной безопасности, было необходимо реализовать инициативу Президента России Владимира Путина о возвращении родителям части средств, потраченных на оздоровительный отдых их детей – так называемый «детский кешбэк». Я ставил задачу максимально оперативно разработать все необходимые документы и процедуры, и второе – чтобы все 100 процентов детских оздоровительных лагерей Новосибирской области попали в реестр и имели возможность участвовать в этой президентской программе возврата денежных средств», – напомнил Андрей Травников. Глава региона поблагодарил всех сотрудников профильных министерств, руководителей лагерей и муниципалитетов за успешное прохождение летней оздоровительной кампании 2021 года.

В летней оздоровительной кампании 2021 года приняло участие 1014 организаций, из них 57 загородных лагерей и 957 лагерей с дневным пребыванием. Общий охват детей, с учётом 75% наполняемости загородных лагерей, составил 105 701 ребенок.

К программе детского туристического кешбэка, старт которой состоялся 25 мая, присоединились абсолютно все работающие в Новосибирской области стационарных лагеря. Из 53 объектов 18 реализовывали путевки самостоятельно, 3 заключили соглашение с агрегатором и 32 – с туроператорами. Всего за лето получили кешбэк более 2 тысяч жителей региона. Программа завершила своё действие 31 августа.

Кроме этого, вернуть свои 50% от стоимости путевки, но не более 20 тысяч рублей, могут и те родители, которые заранее, до реализации программы кешбэка спланировали отдых детей на летние месяцы текущего года, то есть оплатили путёвку в лагерь до 25 мая. В данном случае граждане подают заявление на компенсацию стоимости путёвки до 20 октября текущего года через личный кабинет на портале Госуслуг.

По состоянию на 13 сентября, в министерстве труда и социального развития Новосибирской области принято к рассмотрению 753 таких заявления граждан на выплату компенсации стоимости путёвок в детский лагерь, из них по 364 заявлениям принято положительное решение о назначении выплаты, в том числе по 341 заявлению выплата произведена. Общий размер выплат из федерального бюджета составил 3,4 млн рублей.

Общий объём средств на летнюю оздоровительную кампанию составил более 900 млн рублей, из них из областного бюджета – 416,9 млн рублей.