Нефтепродукты попали в проток Оби под Новосибирском

Спасатели ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов вдоль береговой линии на частично обмелевшей протоке реки Обь в Колыванском районе Новосибирской области, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

По данным ведомства, накануне очевидец сообщил о том, что на берегу острова Рыбачий Колыванского района, расположенного в 30 км от Новосибирска, в лужах на частично обмелевшей протоке реки Обь обнаружили загрязнение нефтепродуктами береговой линии. Площадь участка составила около 100 кв.м. На место выехали спасатели и представители администрации района.

«По прибытии были обнаружены следы нефтепродуктов на обмелевшем участке воды протоки реки Обь. Спасатели установили, что радужные пятна образовались предположительно от баржи, находящейся на утилизации», — сказано в сообщении. В настоящий момент специалисты проводят операцию по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов.

Уточняется, что угроза загрязнения реки Обь отсутствует. Для предотвращения распространения загрязнения спасатели установили на участке боновые заграждения длиной 8 м. Сегодня, 13 сентября, комиссия по чрезвычайным ситуациям и обеспечения пожарной безопасности проведет заседание для принятия решения по сбору и утилизации загрязненного грунта и проведению рекультивационных работ.

Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура по факту произошедшего организовала проверку исполнения законодательства об охране окружающей среды и природопользования, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«В ходе проверки будет дана оценка работе контролирующих органов, при наличии оснований приняты меры прокурорского реагирования», — указано в сообщении.

Напомним, в июле на реке Бердь в окрестностях села Морозово Искитимского района очевидцы обнаружили масляное пятно неизвестной химической жидкости. В Росприроднадзоре сообщили, что данные пятна являются водорослями, однако новосибирский защитник экологии и блогер Алексей Носов опубликовал результаты лабораторных испытаний проб жидкости, в которых, по его словам, подтвердилось содержание нефтепродуктов.

