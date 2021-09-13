В 10 районах Новосибирской области объемы строительства снизились на 50%

В первом полугодии текущего года объем строительства в Новосибирской области составил 87,3 % к прошлогоднему уровню. Три района опустились до 10-11%. Об этом сообщается в отчете минэкономразвития региона.

Министерство экономического развития Новосибирской области обнародовало итоги социально-экономического развития муниципальных районов и городских округов за первое полугодие 2021 года. Как сообщается в отчете, с января по июнь объем строительства в регионе составил 16,6 млрд рублей, это 87,3% от прошлогодних показателей.

В 19 отмечена положительная динамика. К примеру, в Каргатском районе объем строительства вырос в 3,8 раза за счет автодорог, завершения возведения газовой котельной и развитием животноводческого комплекса в селе Маршанское. За счет реконструкции аэровокзального комплекса «Толмачево» в 2,9 раза выросли строительные показатели в Оби. Рос также отмечен в Искитиме и Коченевском районе.

Менее 50% от прошлогодних показателей составили объемы строительства в 10 районах — Венгеровском, Карасукском, Колыванском, Кочковском, Краснозерском, Купинском, Маслянинском, Северном, Черепановском и Чистоозерном. При этом в Колыванском районе объемы строительства составили лишь 10% от прошлогодних, в Северном и Краснозерском – 11%. «Это обусловлено завершением строительства и вводом в эксплуатацию в предыдущие периоды крупных объектов, а также снижением объемов жилищного строительства в отчетный период», — уточнили в минэкономразвития.

Напомним, в августе в минэкономразвития региона назвали лидеров инвестиционного рейтинга Новосибирской области по итогам 2020 года. Такими лидерами стали Новосибирский, Ордынский, Тогучинский, Купинский и Черепановский районы, а также города Бердск и Новосибирск.