В Иркутской области нашли черный ящик потерпевшего крушение самолета

Один черный ящик самолета L-410, совершившего жесткую посадку в Иркутский области, найден, сообщили ТАСС в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Черный ящик потерпевшего крушение в Иркутской области самолета L-410 обнаружен в ходе осмотра места происшествия.

«Один ящик нашли», — отметили в ведомстве.

В прокуратуре уточнили, что самолет полностью разрушен, следов пожара нет. Допросить выжившего пилота на данный момент нет возможности, так как он находится в шоковом состоянии.

12 сентября около 23:15 по местному времени двухмоторный самолет компании ООО «Аэросервис» L-410, вылетевший из Иркутска, совершил жесткую посадку в 4 км от села Казачинское. На борту находились 16 человек, в том числе два члена экипажа. В результате инцидента четыре человека погибли, 12 пострадали. В настоящее время 10 человек находятся в больнице, в том числе четверо в тяжелом состоянии.

Причинами жесткой посадки самолета могли стать ошибка экипажа при плохой видимости и отказ двигателя. Следственный комитет России по факту авиапроисшествия возбудил уголовное дело по части 3 ст.263 УК РФ (Нарушения правил безопасности движения и эксплуатации в транспорте).

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что 15 сентября в Иркутской области будет объявлен День траура. Семьям погибших выплатят по 1 млн рублей, пострадавшим в тяжелом состоянии — 500 тыс. рублей, пострадавшим в состоянии средней тяжести — по 250 тыс. рублей, в легкой — по 100 тыс. рублей, указано на сайте регионального правительства.

Напомним, в середине июня в Кемеровской области упал самолет L-410 Turbolet в районе аэродрома Танай во время тренировочного полета, на борту находились парашютисты. Погибли четыре человека, ещё четверо госпитализированы в тяжёлом состоянии, 15 человек получили травмы. На борту самолёта находились депутат Чистоозёрного района Новосибирской области Александр Фрилинг и крупный кемеровский бизнесмен, совладелец угольного разреза «Кузнецкий Южный» Тимур Франк. Оба выжили.