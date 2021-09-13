Бывший заместитель начальника новосибирского УГИБДД признан банкротом

Арбитражный суд Новосибирской области признал банкротом бывшего заместителя начальника УГИБДД региона и экс-супруга совладелицы автодилера «СЛК-Моторс» Дениса Жданова, утвердив процедуру продажи его имущества.

Решение по делу Дениса Жданова опубликовано на сайте арбитража. Заявление о признании должника несостоятельным в феврале текущего года подала арбитражный управляющий Аглая Лясман, сумма исковых требований составила около 145 млн рублей. В ходе рассмотрения иска суд принял решение о реструктуризации долгов Дениса Жданова. Однако проект плана реструктуризации задолженности так и не был представлен, в итоге в августе кредиторы на собрании решили инициировать конкурсное производство.

Конкурсным управляющим должника утвержден Валерий Макаров, процедура продажа имущества Дениса Жданова будет идти полгода. Весной прошлого года признать Дениса Жданова банкротом также требовала его бывшая супруга, совладелица автодилера «СЛК-Моторс» Наталья Жданова. Ее заявление было признано необоснованным. Ранее сообщалось, что Жданова перечислила более 1,6 млн евро со своего счета, который был открыт в Княжестве Монако, на счет гражданского общества S.C Dream, участником которого с долей 99% является Денис Жданов.

Денис Жданов — учредитель и руководитель ряда коммерческих предприятий, ранее он много лет работал в ГАИ, позднее – в ГИБДД. В 2006 году был назначен заместителем начальника УГИБДД по Новосибирской области, структуру в то время возглавлял Сергей Штельмах. Рапорт на увольнение Денис Жданов подал весной 2013 года, причины отставки не были обнародованы.