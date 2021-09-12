Погибшего в Сирии новосибирского военнослужащего посмертно наградил Путин

Президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении подполковника из Новосибирска Алексея Шнайдера, погибшего во время военных действий в Сирии. Трагический случай произошёл на днях.

Указ президента России о посмертном награждении 45-летнего подполковника ВС РФ Алексея Шнайдера, погибшего после взрыва машины в Сирии, опубликован на официальном портале правовой информации 11 сентября.

«За мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, наградить орденом Мужества подполковника Шнайдера Алексея Алексеевича — заместителя командира войсковой части 38643 Северного флота, Мурманская область (посмертно)», — говорится в тексте документа.

Подрыв автомобиля произошёл в четверг во время рекогносцировки маршрута прохождения гуманитарной колонны, которую проводила в сирийской провинции Хомс российская военная полиция. В результате взрыва Алексей Шнайдер получил тяжёлые ранения, от которых, несмотря на оказание медицинской помощи, позже скончался.

В министерстве обороны РФ сообщили, что семье новосибирского военнослужащего будет оказана необходимая помощь.

Напомним, в октябре 2020 года президент России Владимир Путин наградил первого вице-спикера Заксобрания Новосибирской области Андрея Панфёрова орденом Александра Невского.