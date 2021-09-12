Кадровые изменения произошли в муниципальном информагентстве «Новосибирск»

Новосибирский журналист Николай Копалов покинул должность директора МКУ «Информационное агентство «Новосибирск», в которую входят известная муниципальная телекомпания «Новосибирские новости» и одноимённый информационный сайт. На посту руководителя учреждения Копалов находился с 2020 года.

Об уходе с должности директора муниципального казённого учреждения «Информационное агентство «Новосибирск» Николай Копалов сообщил 11 сентября в Facebook. Он рассказал, что теперь будет работать в проекте MY.GAMES российской корпорации Mail.ru Group.

«Закончилась моя муниципальная история. Вчера был мой последний рабочий день в должности директора муниципального казённого учреждения «Информационное агентство “Новосибирск”», — написал журналист, отметив, что будет работать из Новосибирска удалённо со смещённым графиком. — Будет очень много нового, непонятного и сложно прогнозируемого, но точно будет интересно — в этом я уверен».

Какую должность будет занимать Николай Копалов в компании Mail.ru Group, журналист не уточнил.

Как сообщили источники «Континента Сибирь», исполняющим обязанности директора МУП «Информационное агентство «Новосибирск» назначен руководитель телевизионной редакции портала «Новосибирские новости» Алексей Фазлеев.

МКУ «Новосибирские новости» включает в себя редакционные отделы радио «Городская волна», а также редакций телеканала и сайта «Новосибирские новости». Николай Копалов назначен директором организации в январе 2020 года, на этот пост он перешёл с должности главного редактора портала «Новосибирские новости». До этого муниципальным учреждением руководил экс-депутат горсовета Новосибирска Иван Конобеев, в это же время назначенный советником мэра Анатолия Локтя, а позже переведённый на должность главного эксперта муниципалитета в связи с переформатированием структуры городской исполнительной власти.