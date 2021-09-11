Ушел из жизни Яков Розенфельд, единственный в России преподаватель физической культуры, имевший три почетных звания

10 сентября в возрасте 94 лет ушел из жизни Яков Романович Розенфельд – заслуженный учитель Российской Федерации, заслуженный тренер РСФСР по легкой атлетике, народный учитель Российской Федерации, сообщает министерство физической культуры и спорта Новосибирской области.

Яков Розенфельд родился 16 января 1927 года. С его именем связана спортивная история новосибирской гимназии № 10, вырастившей десятки атлетов, которые имеют множество выдающихся достижений. В эту гимназию (тогда – мужскую школу № 10) Яков Романович пришел работать учителем физкультуры 25 августа 1948 года по направлению городского отдела народного образования. И посвятил ей более 70 лет жизни, работал, в том числе, заведующим кафедрой физического воспитания. Автор многочисленных статей и методических пособий, опыт работы Якова Розенфельда освещается на страницах профессиональных изданий, изучается на различных педагогических конференциях.

В 1968 году Яков Розенфельд первым в Новосибирской области был удостоен звания заслуженного тренера РСФСР. Также первым из новосибирцев он стал народным учителем России – это звание ему присвоено в 2009 году. Заслужил восемь правительственных наград, в том числе медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

По инициативе губернатора Новосибирской области и регионального спорткомитета (ныне – министерства физической культуры и спорта) с 2002 года и на протяжении многих лет в Новосибирске проводились летние областные детские соревнования на призы маэстро.

Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области выражает глубокие соболезнования родным и близким Якова Романовича.

Прощание с Яковом Розенфельдом состоится с 12.00 до 13.00 в понедельник, 13 сентября, в зале похоронного дома ИМИ по адресу: Новосибирск, ул. Кропоткина, 112.

Редакция «Континента Сибирь» выражает соболезнование родным и близким Якова Романовича Розенфельда.