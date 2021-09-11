Московская группа компаний надеется на подписание концессионного соглашения с Новосибирской областью для строительства онкоцентра

Президент ГК «Мединвестгрупп» Сергей Нотов в кулуарах IV Форума социальных инноваций регионов, который проходит в Гостином дворе в Москве с 9 по 11 сентября, рассказал ТАСС, что «рассматривает возможность строительства многопрофильных онкоцентров по концессии в четырех регионах страны — Новосибирской, Омской областях, Пермском крае и Чеченской Республике».

В августе на круглом столе, который проходил на форуме «Технопром-2021» в Новосибирске, Сергей Нотов рассказал, что еще в июне его компания обратилась в правительство Новосибирской области с частной концессионной инициативой по созданию многопрофильного медицинского центра с онкоуклоном. В центре планируются 560 коек круглосуточного стационара, 160 — дневного стационара, 14 операционных, 20 зон радионуклидной терапии. Общая площадь центра — 70 тысяч кв. м. «Рассчитываем, что в ближайшее время концессия будет подписана. Мы уже приступили к проектированию типового многопрофильного центра с онкоуклоном, который будет включать в себя все лучшие мировые практики», – сообщил на «Технопроме» глава «Мединвестгрупп». По его словам, проектировщиком центра выступает компания Philips, которая работала с подобными объектами во многих странах. Ранее Сергей Нотов рассказывал ТАСС, что предварительная стоимость проекта оценивается в 11 млрд рублей. Помимо Новосибирска, похожие центры группа планирует построить еще в ряде регионов России: Омске, Чечне и Перми.

В январе 2021 года «Континент Сибирь» писал, что подготовка концессии по строительству областного онкологического центра в Новосибирске входит в финальную стадию – правительство региона проводило заключительные согласования параметров объекта с федеральным ведомством.

Напомним, в январе 2019 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель совета директоров ООО «МедИнвестГрупп» Виктор Харитонин подписали соглашение о сотрудничестве. Предметом соглашения стало сотрудничество и реализация инвестиционных проектов в сфере здравоохранения, повышение качества оказания медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями. Планируется создание онкологических центров в Новосибирске и области, начиная от формирования современной диагностической базы и заканчивая амбулаторной помощью и лечением пациентов в отдаленных населенных пунктах. А ключевым элементом станет новый корпус онкодиспансера, к проектированию которого в регионе и приступят в рамках заключенного соглашения.