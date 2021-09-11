Около тысячи человек приняли участие в полумарафоне памяти Александра Раевича в Новосибирске

В Новосибирске прошел традиционный полумарафон памяти Александра Раевича, в котором приняли участие 747 человек. На старт вышли как профессиональные спортсмены, так и любители бега всех возрастов. Исключение из-за пандемийных ограничений, как и в прошлом году, составили дети.

Участникам полумарафона предстояло преодолеть дистанцию 21,1 км. Для этого центральные улицы Новосибирска были перекрыты для движения автотранспорта. Мужчин, принявших участие в фестивале бега в этом году, было почти в два раза больше женщин. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса, полумарафон прошел без зрителей.

В корпоративной эстафете (этап по 4,2 км) первое место занял FITNESS PROJECT (время 01:11:40), на втором месте Промсвязьбанк (01:34:02) и на третьем – S7 AIRLINES (01:38:12).

В личных зачетах первое место у многократного победителя полумарафона Раевича Анатолия Рыбакова из Белово. Его результат 01:03:45. Второе место занял его брат Евгений Рыбаков (01:05:32). Третье место у новосибирца Валерия Лукина (01:05:54).

У женщин весь пьедестал почета заняли жительницы Новосибирска. Первой пересекла финишную черту новосибирская спортсменка и прошлогодний победитель Анна Викулова. Ее время 1:11:23. Со вторым результатом финишировала пятикратная победительница полумарафона Елена Седова (01:13:50), третьей стала Наталья Тарасова (01:18:37).

Александр Яковлевич Раевич родился 7 января 1949 года в селе Ягодное Хабаровского края. С 1968 по 1976 гг. Учился в Омском государственном институте физкультуры на заочном отделении. Ни из-за травмы он рано закончил спортивную карьеру. Тренером Александр Раевич начал работать в Новосибирском авиационном техникуме в 1972 году. Его первыми учениками были Владимир Райс и Александр Шевченко, ставший мастером спорта международного класса по марафонскому бегу. С 1979 года в г.Новосибирске формируется группа спортсменов (позднее она стала называться «группой Раевича», наряду с «группой Швецова, «группой Бухашева», «группой Никитина»), которая специализируется на стаерском беге. Его ученики занимали первые места по марафонскому бегу на престижных соревнования в Советском союзе и за рубежом. А их тренеру было присвоена высшая категория. Александр Раевич трагически ушел из жизни в 1992 году. В память о выдающемся тренере в Новосибирске был организован полумарафон.