Рекорд по суточной смертности от коронавируса вновь зафиксирован в Новосибирской области

Суточная смертность от коронавирусной инфекции в пятницу, 10 сентября, в Новосибирской области составила 13 человек. Это максимальный показатель для региона за всё время пандемии.

Как сообщили в штабе по наблюдению за распространением COVID-19 в Новосибирской области, 10 сентября от инфекции скончались пять мужчин в возрасте от 48 до 82 лет и восемь женщин в возрасте от 45 до 85 лет.

За сутки в Новосибирской области заболело 170 человек, в инфекционных стационарах лечится 1 781 пациент. 137 человек находятся в реанимации, 12 больным требуется искусственная вентиляция лёгких.

В Кузбассе за последние сутки зафиксировано 166 новых случаев заражения коронавирусом, шесть человек от заболевания скончались. Днём ранее в регионе заболели 167 человек, умерли четверо.

В Алтайском крае 10 сентября заразились 239 человек (9 сентября – 237), 21 пациент скончался (9 сентября – 20 человек). Пневмония зафиксирована у 345 больных, они находятся на лечении в инфекционных госпиталях. Тяжело переносят заболевание 529 человек, 214 подключены к аппаратам ИВЛ.

Напомним, суточная смертность от коронавируса в Новосибирской области уже достигала своего максимума в 13 человек в начале сентября. К концу месяца региональные власти ожидают новой волны заболевания. В преддверии этого периода в регионе приостановлено обратное перепрофилирование медучреждений, работающих в качестве «ковидных» госпиталей.