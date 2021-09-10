В штабе общественной поддержки «Единой России» на этой неделе состоялся круглый стол, где ректоры новосибирских вузов обсудили проблему трудоустройства выпускников. В ходе дискуссии её участники рассказали о разных инструментах профилактики безработицы среди молодежи.

В круглом столе, посвященном вопросу трудоустройства выпускников вузов, приняла участие заместитель губернатора Новосибирской области Ирина Мануйлова. По ее словам, в этом году из вузов выпустились более 12 тысяч студентов, среди которых 2 тысячи не смогли определиться с трудоустройством, что является тревожным показателем.

«Это заставляет нас задуматься о том, какие еще механизмы и ресурсы мы не подключили. Сегодня в каждом вузе есть центры трудоустройства, где специалисты ведут работу со студентами с момента поступления. Сегодня в вузах работают «Точки кипения», ярмарки вакансий, проводятся конференции по предпринимательской деятельности, есть даже возможность защитить диплом в формате стартапа и выйти на самостоятельную предпринимательскую деятельность. При этом почти две тысячи студентов не знают, куда пойти работать», – отметила заместитель губернатора.

Каждый представитель вуза, участвовавший в дискуссии, поделился конкретными инструментами профилактики безработицы среди молодежи.

Так, ректор педагогического университета рассказал о целевом обучении, а также программах «Земский доктор» и «Земский учитель». Они предусматривают финансовую поддержку: специалистам, переехавшим в село, полагается компенсация на жилье в размере миллиона рублей. В подтверждении того, что проекты реально работают, был организован телемост с учителем физики из Сузуна.

В Сибирском государственном университете путей сообщения (СГУПСе) существует так называемый целевой заказ – студент с 1 курса знает, где будет работать. Также выпускникам дают льготы на ипотеку, возмещают затраты на переезд, если это потребуется, и жилье. В медицинском университете кадры начинают готовить со школы, в регионе таких профильных классов создано пять: ученики посещают больницы и вникают в работу врачей. А в университете дизайна и искусства студенты уже в процессе обучения начинают зарабатывать первые деньги, участвуя в крупных проектах коммерческих заказчиков.

По мнению Ирины Мануйловой, студенты должны занимать активную жизненную позицию. С этим согласилась ректор Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств им. А. Д. Крячкова (НГУАДИ) Наталья Багрова и объяснила, почему важно включиться в сферу профессиональной деятельности как можно раньше.

«От темпов вовлечения в профессиональную деятельность зависит эффективность трудоустройства. Кроме того, говорить о том, что человек должен работать только в одной специальности – нельзя, есть много примеров, когда можно связать свою деятельность на пограничном стыке профессии. Такие люди имеют в своем арсенале несколько навыков разных специальностей и в течение всей жизни имеют способность и возможность обучаться», – отметила Наталья Багрова.