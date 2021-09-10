Андрей Травников поддержал местных производителей пищевой продукции

Районы Новосибирской области увеличивают мощности переработки молока, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Во время рабочей поездки в Здвинский и Барабинский районы 10 сентября губернатор Новосибирской области Андрей Травников обсудил с руководителями ГК «Сибирский Барс» и ООО «Орион» задачи по увеличению производства сырья для масломолочных предприятий — перерабатывающие мощности в некоторых районах уже превосходят производственные, и необходимо наращивать объемы сырья для таких заводов.

Так, в частности, объем выпущенной продукции Здвинского сыродельного завода ГК «Сибирский Барс» в 2020 году в денежном эквиваленте составил 879,4 млн рублей с темпом роста к предыдущему году 117%. За год было на нем было изготовлено 1191 т. рассольных сыров, 823 тонны сливочного масла, 782 т. сырного продукта, 430 т. обезжиренного молока.

Объем произведенной продукции, оказанных работ и услуг за первое полугодие 2021 года достиг 503 млн рублей — это 115% к уровню аналогичного периода 2020 года. Если в 2018 году завод перерабатывал 70 тыс. т. молока, то сегодня уже 100 тыс. т., и предприятие готово в разы увеличить объемы переработки. Сырье предприятие приобретает не только у крупных хозяйств, но также у средних и малых, включая частных производителей.

По данным пресс-службы регионального правительства, завод продолжает реализацию проекта по реконструкции и строительству новых мощностей сыродельного завода. Инвестиции в реконструкцию производственных помещений, новое строительство и приобретение оборудования за 2020 год составили 22 млн рублей.

Отмечается, что курс на увеличение мощностей собственной переработки сельхозпродукции регион взял три года назад. В районах области ежегодно появляются новые и модернизируются существующие предприятия по переработке зерна, мяса, молока.

В ходе совещания с местными производителями в Здвинском районе Андрей Травников напомнил, что в 2018 году правительство Новосибирской области активно начало вкладываться в развитие перерабатывающих мощностей и всего, что связано с хранением сельскохозяйственной продукции.

«Это — большая комплексная работа: площадки, дороги, элеваторные мощности, транспортные вопросы. Подвижки очень серьезные, и все больше проектов реализуют сегодня сами хозяйства. По переработке муки и молока мы достигли хороших показателей, по крупам с Алтаем конкурировать пока очень сложно. У нас большой экспортный потенциал по рапсу и льну, мы активизировали переработку этих культур. Перспективные направления — выращивание сои и кукурузы, здесь идет большая работа ученых-аграриев над выведением сортов, устойчивых к сибирскому климату. Мы системно поддерживали и будем поддерживать развитие мясного животноводства, овощеводства на закрытом и открытом грунте», — подчеркнул Андрей Травников.

Напомним, в феврале текущего года участники рынка назвали катастрофической ситуацию с переработкой молока в Новосибирской области. Так, по их данным, несмотря на рост производства данной продукции, из 1,7 тыс. т. молока в регионе перерабатывается только 43%.