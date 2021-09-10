Новосибирский суд пропустил на выборы в красноярское Заксобрание соратника осуждённого бизнесмена Быкова

Прошедший в Новосибирске апелляционный суд постановил зарегистрировать в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Красноярского края Ивана Серебрякова. Ранее красноярская избирательная комиссия забраковала подписи в его поддержку.

Пятый апелляционный суд в Новосибирске принял постановление о восстановлении красноярца Ивана Серебрякова в качестве кандидата на предстоящих выборах в Заксобрание края.

Как сообщил политик «Континенту Сибирь» 10 сентября, для него и его поддержки это было ожидаемым решением.

«От Новосибирска это решение было ожидаемо. У нас не было сомнения в нашей правоте, потому что на нашей стороне закон», — сказал Серебряков, отметив, что решение красноярского избиркома, по его мнению, было очевидным.

Как объяснил Иван Серебряков, избирательная комиссия забраковала собранные в его пользу подписи на основании того, что часть из них была получена в домах, принадлежащих сразу двум округам. Также в ряде документов вместо Красноярского края был указан краевой центр, а в некоторых были сокращены отчества тех, кто их подписывал. Однако, по словам Серебрякова, по закону эти случаи трактуются в пользу кандидата. Новосибирский суд это учёл.

Отказ в регистрации на выборах Иван Серебряков получил от окружной избирательной комиссии в середине августа. Он баллотировался по Советскому одномандатному округу №7 в качестве самовыдвиженца.

Иван Серебряков известен как соратник красноярского бизнесмена, экс-депутата Заксобрания края Анатолия Быкова, осуждённого за организацию двойного убийства в 1990-х годах и проходящего ещё по ряду уголовных дел.

Напомним, в августе суд восстановил на выборах в горсовет Барабинска независимого кандидата Сергея Терещенко, подавшего иск на местный избирком из-за отказа в регистрации.