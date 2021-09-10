Налоговая отзывает банкротный иск к новосибирской «дочке» «Кузбасской топливной компании»

Как стало известно «Континенту Сибирь», налоговые органы попросили арбитражный суд оставить без рассмотрения поданное ранее ими заявление с требованием признать несостоятельной новосибирскую «дочку» «Кузбасской топливной компании» (КТК), специализирующуюся на складировании угля «Новосибирскую топливную корпорацию» (НТК).

Как рассказали «Континенту Сибирь» в пресс-службе АО «Кузбасская топливная компания», ФНС России в лице межрайонной ИФНС № 17 по Новосибирской области направила в арбитражный суд ходатайство, в котором просит оставить без рассмотрения банкротный иск, ранее поданный к ООО «НТК». В ходатайстве (имеется в распоряжении редакции) указывается, что на дату обращения в суд у компании была задолженность по транспортному налогу в размере около 471 тыс. рублей. Однако у компании также имеется переплата по этому налогу в размере 472 тыс. рублей. Бухгалтерские формальности в итоге послужили причиной подачи иска, однако фактически причины для признания «НТК» несостоятельной отсутствуют, говорится в ходатайстве.

«Из пояснений должностных лиц налогового органа, направленных в адрес ООО «НТК», следует, что инициированная ранее процедура банкротства была обусловлена формальным соблюдением процедуры взыскания налоговой задолженности, образовавшейся из-за технической ошибки в программном продукте самого налогового органа — не были отражены в полном объеме суммы уплаченных компанией налогов», — разъяснили ситуацию в «Кузбасской топливной компании». По данным сайта арбитражного суда Новосибирской области, на вчерашний день заявление налоговой было оставлено без движения по причине «нарушений требований, предусмотренных нормами закона о банкротстве».

Напомним, межрайонная ИФНС № 21 по Новосибирской области потребовала признать несостоятельной компанию «НТК» в начале сентября, сумма исковых требований составила около 630 тыс. рублей.

ООО «Новосибирская топливная корпорация», дочернее предприятие «Кузбасской топливной компании», было создано в ноябре 1997 года по решению главы администрации Новосибирской области. Предприятие специализируется на снабжении углем муниципальных предприятий региона, располагает собственными складскими помещениями. «Кузбасская топливная компания» — производитель энергетического угля. Производственные активы компании включают четыре действующих и один проектируемый угольный разрез, две обогатительные фабрики, формирующие единый производственный кластер в Беловском районе Кемеровской области. Штаб-квартира компании расположена в Кемерово.