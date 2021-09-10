Пострадавшие от взрыва на АГЗС в Новосибирске требуют 10,6 млн рублей

В Октябрьский районный суд Новосибирска поступили исковые заявления о возмещении ущерба в размере 10,6 млн рублей, причиненного в результате взрыва на АГЗС, сообщает пресс-служба суда.

В Октябрьский районный суд Новосибирска поступили исковые заявления от собственников нежилых помещений и владельца автомобиля, пострадавших в результате взрыва на автомобильной газозаправочной станции (АГЗС) «Еврогаз» на Гусинобродском шоссе.

Собственники нежилых помещений потребовали взыскать с ООО «СибГаз» по 4, 540 млн рублей каждый, владелец транспортного средства — 1,584 млн рублей. Отметим, ответчиками в последнем иске являются ООО «СибГаз» и ООО УК «ЭкоГаз». Общая сумма требований составила более 10,6 млн рублей.

Напомним, инцидент на АГЗС «ЕвроГаз» компании «СибГаз» произошел 14 июня на Гусинобродском шоссе,60. В результате пожара взорвался подземный резервуар с газовым топливом, 33 человека пострадали. СУ СК России по Новосибирской области возбудило уголовное дело по части 2 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

После происшествия были задержаны директор и инженер АГЗС. В середине июня Центральный районный суд Новосибирска избрал меру пресечения директору компании «Сибгаз» Роману Гармидеру в виде заключения под стражу, а также инженеру станции Геннадию Киселю — его поместили под домашний арест. Позже суд продлил меру пресечения фигурантам дела до 14 ноября. Отметим, до 14 ноября под стражей также будет находится генеральный директор ООО УК «ЭкоГаз» Алексей Савлук.

После инцидента на АГЗС прокуратура региона нашла 280 нарушений на газозаправочных станциях в Новосибирской области.