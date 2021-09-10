Арестованного новосибирского бизнесмена посадили в карцер

Адвокат проходящего по обвинению в мошенничестве новосибирского предпринимателя Сергея Проничева заявила, что ее подзащитного перевели из одиночной камеры в карцер на 14 суток. Причиной наказания стало то, что обвиняемый лег ранее установленного времени.

По словам адвоката Елены Мадеевой, ранее новосибирского бизнесмена Сергея Проничева перевели из общей камеры в СИЗО в одиночную. В своем обращении к прессе она сообщила, что в апреле, когда обвиняемому избрали меру пресечения, защита предоставила документы о наличии ряда хронических заболеваний у Проничева, а также злокачественного новообразования глаз. Бизнесмен просил провести медосвидетельствование, так как данные заболевания препятствуют содержания под стражей, однако руководство СИЗО-1, где он находится, отказали, не объяснив причины. Позже, в августе, Проничева переместили в одиночную камеру.

«Он помещен в одиночную камеру с маленьким окном, которое не дает проникновения дневного света, а электрического освещения недостаточно для нормального освещения камеры.<…> Пожилой человек на протяжении месяца мучается головной болью и его зрение стремительно ухудшается из-за условий содержания в следственном изоляторе, это необходимо было обжаловать», — указано в письме адвоката.

В среду, 8 сентября, Елена Мадеева узнала, что ее подзащитного поместили в карцер. Проничев сообщил, что в тот день в отношении него был составлен протокол, а 9 сентября перед этапированием на судебное заседание ему было объявлено о принятом решении — водворении в карцер за нарушение режима.

Уточняется, что со слов Сергея Проничева он наказан в связи с тем, что, находясь в одиночной камере, лег ранее установленного времени, что было зафиксировано сотрудниками СИЗО -1. При этом у обвиняемого, содержащегося в одиночной камере, отсутствуют часы и иные возможности определения времени, о чем Проничев сообщил сотрудникам. Обвиняемый утверждает, что ни каких иных нарушений ему вменить не могут, так как он их просто не допускал.

Адвокат отметила, что нарушение, которое, по мнению подзащитного, стало основанием для помещения его в карцер, не предусмотрено ст. 4 Федерального закона от 15.07.1995 N 103-ФЗ (ред. от 26.05.2021) «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений».

«Ему до сих пор постановление не вручено, только уведомили, что на 14 суток выдворяют в карцер и все. На сегодняшний день мы полагаем, что это не просто незаконно, а еще крайне самоуправно», — прокомментировала ситуацию адвокат Елена Мадеева «Континенту Сибирь».

Адвокат уточнила, что в понедельник, 13 сентября, направит запрос в СИЗО-1 и уже сегодня обратилась с жалобой в Новосибирскую прокуратуру по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях, однако на ответ потребуется месяц.

Напомним, обвинение Сергею Проничеву выдвинуто по части 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Он был задержан вместе с журналистом Николаем Сальниковым по подозрению в вымогательстве денег у новосибирских депутатов. Позже стало известно о наличии в деле третьего фигуранта. Отметим, в конце августа Николаю Сальникову ужесточили меру пресечения, заменив домашний арест на содержание под стражей.

По версии следствия, обвиняемые потребовали у политиков 1,5 млн руб. за нераспространение порочащей информации. До этого Сальников опубликовал собственный фильм о якобы противоправной деятельности спортивного клуба «Успех», основанного депутатом областного Заксобрания Вениамином Паком.