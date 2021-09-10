Метро в Красноярске начнут строить летом 2022 года

Строительство метрополитена в Красноярске стартует летом 2022 года, сообщил губернатор края Александр Усс во время прямой линии с жителями в четверг. Как заверил глава региона, вопрос с финансированием работ будет решён уже в ближайшее время.

Губернатор красноярского края Александр Усс сообщил о сроках начала строительства метрополитена в Красноярске, отвечая на вопрос жителя региона во время прямой линии 9 сентября.

«Летом следующего года начнется строительство метро в Красноярске», — сказал Александр Усс, отметив, что вопрос с финансированием проекта планируется решить в ближайшие месяц-два.

Согласно проекту, протяжённость метрополитена составит 12,65 км. Участок длиной 9,76 км включит в себя шесть станций, участок в 2,89 км – три станции. Поезда планируется сделать беспилотными – они будут управляться автоматически. Кроме того, составы предполагается сделать укороченными — максимум из пяти вагонов. Такие меры, как и изменение глубины подземного транспорта с ранее запланированных 60 метров до 25 метров, направлены на оптимизацию затрат.

В мае заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин поручил оптимизировать проект строительства метрополитена в Красноярске с целью уменьшения его стоимости. В конце июля работы по возведению подземки оценивались в 128 млрд руб.

Завершить строительство красноярского метрополитена, начавшееся ещё в 1990-х годах, планируется в ближайшие три-четыре года. Работы были возобновлены в 2019 году, когда на разработку проектно-сметной документации из федерального бюджета был выделен миллиард рублей в рамках проекта «Экология».