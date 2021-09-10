Эксперты назвали количество новосибирских долларовых миллионеров

Аналитики Центра управления благосостоянием и филантропии Московской школы управления «Сколково» назвали количество долларовых миллионеров, проживающих в городах России. На первом месте – Москва и Московская область.

Данные о количестве долларовых миллионеров, проживающих в российских городах, по результатам исследования центра «Сколково» опубликовал РБК. Согласно исследованию, наибольшее количество таких людей, 35% от общего числа, живут в Москве и Подмосковье – более 100 тыс. человек. В первой пятерке также Санкт-Петербург и Ленинградская область, Краснодарский край, Ростовская область и Татарстан.

Из сибирских регионов долларовыми миллионерами отметился Красноярский край, где проживает 3,3 тыс. богатых персон. В Новосибирской области ситуация немного скромнее, в регионе насчитали 2,7 тыс. долларовых миллионеров.

Напомним, как ранее сообщал «Континент Сибирь», в марте текущего года налоговые органы региона обнародовали данные о количестве рублевых миллиардеров, живущих в Новосибирской области. По данным управления ФНС, число жителей региона, задекларировавших в 2020 году доходы свыше 1 млрд рублей увеличилось с 4 до 28 человек. Число миллионеров, заработавших за год от 1 до 10 млн рублей, увеличилось с 21 тыс. человек в 2019 году до 25 тыс.

Кроме того, эксперты «Сколково» подсчитали количество жителей регионов, пользующихся услугами private banking. Как выяснилось, проникновение услуг private banking распределено не соразмерно числу долларовых миллионеров по регионам. К примеру, в Краснодарском крае — третьем в списке по количеству сверхбогатых людей регионе — услугами VIP-обслуживания в банках охвачены лишь 4%. В то же время, лидером по охвату персонального банковского обслуживания внезапно стал небогатый долларовыми миллионерами Омск — 32%.