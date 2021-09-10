Депутаты горсовета избрали мэра Кемерова

Депутаты Кемеровского горсовета избрали мэра Кемерова. Им стал действующий глава города Илья Середюк, сообщает ТАСС.

Депутаты Кемеровского городского совета на внеочередном заседании 10 сентября проголосовали за назначение на второй срок действующего мэра Ильи Середюка.

Кандидатами на пост главы города были четыре человека. Кроме Ильи Середюка, заявки в конкурсную комиссию подали председатель регионального отделения партии «Родина» Артем Матвеев, директор муниципального учреждения «Кемеровские автодороги» Евгений Ветров и генеральный директор Кемеровского Водоканала (АО «Кемвод») Андрей Харламов.

Отметим, в 2019 году депутаты кемеровского горсовета приняли решение об отмене прямых выборов мэра. Решение о назначении принимают парламентарии, а не население. За кандидатуру действующего мэра проголосовали 28 из 29 присутствующих на сессии депутатов, один воздержался.

На сессии горсовета кандидаты выступили со своими предложениями о развитии города.

«Основной приоритет в своей работе я вижу во внимании к человеку, к его потребностям, к реализации его запросов. Буду посвящать достаточно много времени развитию экономического потенциала [города]. Второе важное направление — развитие городской инфраструктуры. Мы должны сделать все, чтобы городская среда была комфортной для жизни»,— сказал Середюк.

Напомним, в апреле 2016 года Илью Середюка назначили исполняющим обязанности главы Кемерова после досрочной отставки Валерия Ермакова. Осенью того же года он победил на выборах, набрав 78,5% голосов избирателей.

Илья Середюк начал работу в администрации города в 2003 году с должности начальника управления промышленности и потребительского рынка. Через три года его назначили замглавы по строительству, а в 2011 году избрали главой Кемеровского района. С 2015 году Середюк занимал должность замгубернатора региона по вопросам агропромышленного комплекса, переработки продовольственной продукции, экологии и недропользования.