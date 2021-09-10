Беседа с кинокритиком: «Молчание ягнят» покажут в «Победе»

В Новосибирском центре культуры и отдыха «Победа» 13 сентября пройдет специальный показ культового фильма «Молчание ягнят» с Джоди Фостер и Энтони Хопкинсом в новой 4К-реставрации. Восстановленная версия картины была выполнена на основе оригинального 35мм пленочного негатива и одобрена оператором фильма Таком Фудзимото. Ремастеринг также коснулся звуковой дорожки и саундтрека.

На первый взгляд, «Молчание ягнят» может показаться низкожанровым триллером с элементами хоррора, но если посмотреть глубже, это ответ на появление нового культурного героя и поток слэшеров, хлынувший в американскую киноиндустрию в 1980 годах. Экранизировав одноименный бестселлер Томаса Харриса о серийном убийце, режиссеру Джонатану Демми удалось сплести в фильме детективный сюжет и американский миф о маньяке-психопате. Переосознанию жанра посодействовало и центральное противостояние женщины-агента ФБР и гениального маньяка. Клариссе Старлинг приходится отстаивать свое место в мужском мире, не только проявляя свою силу на работе, но и обнажая слабость в психологических тренингах, устроенных для нее серийным убийцей.

Сюжет фильма разворачивается на Среднем Западе США, где орудует маньяк по прозвищу Баффало Билл, снимающий кожу со своих жертв. Вчерашняя студентка Кларисса Старлинг, проходящая стажировку в ФБР, получает задание составить психологический портрет Баффало Билла. Она надеется, что в этом ей сможет помочь заключенный Ганнибал Лектер, маньяк-каннибал и бывший психиатр. Но доктор Лектер требует, чтобы взамен Кларисса обнажила перед ним свою душу и рассказала о призраках своего прошлого. Так начинается новая история о красавице и чудовище, а между ними — изощренная игра со ставкой на жизнь похищенной Биллом девушки.

Роман «Молчание ягнят» вышел в 1988 году, имел оглушительный успех и привлек внимание небольшой студии Orion Pictures. Режиссёрское кресло проекта мог занять Джин Хэкмен, но он не смог принять участие в съемках и был заменен на подающего надежды Джонатана Деми. На роль Клариссы Старлинг рассматривали таких актрис, как Мишель Пфайффер, Мег Райан и Лору Дерн, но к нашему счастью создатели все же утвердили Джоди Фостер, которой удалось виртуозно изобразить очаровательную и хладнокровную агентку ФБР. Самого Ганнибала Лектера мог воплотить Шон Коннери, но в итоге роль предложили Энтони Хопкинсу, памятуя о его блестящей игре в «Человеке-слоне» Дэвида Линча. Увидев название фильма, актер удивился, зачем его позвали сниматься в «детской истории», но после прочтения 10 страниц сценария решил, что это лучшая роль, которую ему когда-либо выпадала возможность сыграть. Актер утверждал, что для образа Ганнибала Лектера позаимствовал вокальные интонации у компьютера HAL 9000 из «Космической одиссеи», Трумена Капоте и Кэтрин Хэпберн, а также практически не моргал во время дублей, чтобы добавить персонажу жути.

Все это вкупе с мастерской операторской работой, запоминающимся саундтреком Говарда Шора и яркими визуальными образами привело к тому, что фильм заработал в мировом прокате $273 миллиона и получил рекордные пять «Оскаров» в пяти главных номинациях, причем Энтони Хопкинсу приз достался несмотря на то, что он появляется на экране в общей сложности не более 16 минут.

После сеанса в 19:00 со зрителями о фильме побеседует кинокритик Марат Шабаев, автор статей на сайте «КиноПоиск» и в журнале «Сеанс». Он расскажет, как Ганнибал Лектер стал центральным персонажем целой франшизы и как менялся от фильма к фильму. Картина «Молчание ягнят» выйдет в прокат 16 сентября.