Что стоит за письмом новосибирских депутатов-застройщиков?

На прошлой неделе группа новосибирских депутатов обратилась к руководству области и города с просьбой приостановить реализацию мегапроекта строительной компании из Кузбасса «СДС-Финанс». Чем вызвано обращение депутатов и можно ли считать это элементом конкурентной борьбы на строительном рынке, разбирался «Континент Сибирь».

Письмо двадцати

Информация о том, что в районе бывшего городского аэропорта на площади 215 га вырастет новый жилой комплекс «Легендарный-Северный», вызвала недовольство у депутатов и застройщиков, работающих в этой части Новосибирска. В адрес губернатора Новосибирской области Андрея Травникова и мэра Новосибирска Анатолия Локтя были направлены письма с просьбой приостановить выдачу разрешений на строительство на территории бывшего аэропорта «до детальной проработки решений по социальному обеспечению и транспортной доступности для будущих жителей территории». Депутаты предложили создать рабочую группу для проработки проекта развития транспортной и социальной инфраструктуры в этом микрорайоне. На момент написания статьи ответов на обращение 20 депутатов Заксобрания, Совета депутатов Новосибирска и Госдумы еще не было.

О том, что вызвало возмущение подписавших письмо, «Континенту Сибирь» рассказал заместитель председателя комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Заксобрания Новосибирской области, председатель совета директоров ГК «Стрижи» Илья Поляков. По его словам, огромный проект, только на первом этапе которого застройщик намерен возвести 255 тыс. кв. м жилья на участке в 35 га, «реализовывается без понимания, без обсуждения». «Мы видели генплан города, в котором заложено продолжение Красного проспекта. Но этот участок еще даже не проектируется. И проходит он по частной земле застройщика. Сразу вопрос: как он будет отдавать эту землю городу? Без продолжения Красного проспекта бессмысленно этот проект начинать. Нагрузка на дорожную инфраструктуру, которая в этой части города и без того сложная, возрастет многократно. Прежде чем проект планировать, надо его показывать людям, объяснять, откуда будут взяты деньги на строительство транспортной инфраструктуры, что будет с развязками, например, улиц Жуковского и Мочищенского шоссе, будут ли пересадочные пункты.

Ведь, по сути, и сам застройщик не скрывает, что новый ЖК — это город в городе. Его строительство приведет к тому, что у жителей северной части Новосибирска не будет физической возможности добраться до центра, — поделился с «Континентом Сибирь» опасениями, вызванными строительством нового жилого комплекса, Илья Поляков. — Другой очень важный вопрос, на который пока никто не дал ответа: что будет с коммуникациями? Я разговаривал с представителями ресурсоснабжающих организаций, у них нет понимания, как они будут заводить туда свои магистрали. В районе бывшего городского аэропорта старая застройка, много сетей, и надо очень филигранно и сразу решать эти задачи на весь объем строительства. Иначе они забьют коридоры для сетей, которых и так нет. Изначально было понятно, что застройщику, который зайдет на эту территорию, предстоят огромные вложения. А такие площадки по-другому застраивать нельзя. Потом надо еще понимать, где будут работать жители микрорайона? У нас в Новосибирске одна из задач — минимизировать маятниковую миграцию в городе. А для этого, прежде чем строить новые микрорайоны, надо продумывать, как обеспечить людей работой и учебой. Я уже не говорю про нагрузку на социальную инфраструктуру, которая всегда отстает от жилой застройки».

Эти опасения разделяет и член постоянной комиссии по городскому хозяйству Совета депутатов Новосибирска, директор по развитию ГК «Стрижи» Игорь Украинцев. «По предварительным оценкам, число населения микрорайона будет около 100 тысяч человек. Это как город Бердск по факту, и естественно, к освоению такой площадки надо подходить комплексно. Строить без оглядки на транспортную, инженерную и социальную инфраструктуру нельзя. Сегодня север города и так страдает от нехватки мест в школах и детских садах. Утром и вечером этот район стоит в пробках. Продление Красного проспекта не наступает, и люди уже мучаются. Если вырастет новый микрорайон, ситуация усугубится, фактически северная часть города будет отрезана от остального Новосибирска. На наш взгляд, только комплексный подход к освоению этой территории сможет зажечь свет в конце тоннеля», — сказал Игорь Украинцев в беседе с «Континентом Сибирь».

«Прежде чем давать разрешение на застройку, тем более такую масштабную, следует проработать вопросы элементарной инфраструктуры: дорог, детских садов, школ, поликлиник. Нужно понять, почему этот проект согласовали без одобрения не только городского Совета, но и самих новосибирцев? Мы считаем, что подобные решения нужно принимать только после широкого обсуждения, ведь от этого зависит облик города. В принципе, любая масштабная застройка в Новосибирске должна проходить общественную экспертизу. Люди должны понимать, сколько домов и инфраструктурных объектов предполагается построить на той или иной территории», — прокомментировала свое решение подписать письмо в адрес губернатора и мэра депутат Заксобрания Новосибирской области Дарья Карасёва.

Что будет на площадке у городского аэропорта

Застройщиком ЖК «Легендарный-Северный» является кемеровская компания «СДС-Финанс», которая входит в ХК «Сибирский деловой союз» (основатель, а с 2007 года президент ХК «СДС» Михаил Федяев). Компания известна в Новосибирске жилым комплексом «Венеция», строящимся на левом берегу Оби рядом с Димитровским мостом, и ЖК «На Народной». Концепция «Легендарного-Северного» — «город в городе» с собственной развитой территорией. Первая очередь строительства на территории 215 га составит 29 000 кв. м и будет состоять из пяти монолитно-кирпичных домов с террасами и общей подземной парковкой на 217 мест.

Как рассказали «Континенту Сибирь» в «СДС-Финанс», компания разработала и согласовала проект планировки территории в соответствии с генпланом Новосибирска. Летом 2021 года застройщик приступил к освоению участка площадью 35 га, из которых 13 га предусмотрено под развитие дорожно-транспортной сети (Красный проспект, ул. Жуковского), 4 га займут объекты социальной инфраструктуры (детские сады на 290 мест, среднеобразовательная школа на 1225 мест и поликлиника на 700 посещений). На территории предусмотрены закрытые автопарковки, на 100% обеспечивающие потребности жильцов и резидентов коммерческой недвижимости.

Также в мастер-плане предусмотрено сохранение памятника архитектуры — здания бывшего городского аэропорта. «СДС-Финанс» намерен создать музейный комплекс с прилегающей парковой зоной общей площадью 1,03 га.

Что касается транспортной доступности рассматриваемой территории, в компании сообщили, что руководствуются проектом планировки территории и решениями, заложенными в транспортной схеме генплана Новосибирска, которые были рассмотрены в соответствии с процедурой на публичных слушаниях и утверждены решением Совета депутатов города. «Предусматривается развитие улиц Жуковского и Красного проспекта с выходом на существующие жилые массивы, что обеспечит хорошую транспортную доступность как для проектируемого жилого комплекса «Легендарный-Северный», так и для строящихся и существующих жилых комплексов, разгрузив при этом Мочищенское шоссе. В настоящее время между ООО «СДС-Финанс» и мэрией Новосибирска достигнута договоренность о финансировании разработки проектно-сметной документации, прохождения государственной экспертизы и дальнейшей передачи необходимых земельных участков и проектов в муниципалитет», — рассказали «Континенту Сибирь» в компании.

Конкуренция

Стоит отметить, что за приостановление строительства ЖК «Легендарный-Северный» выступили не просто рядовые депутаты. Среди подписавших письмо — представители новосибирских строительных компаний: ГК «Стрижи» — Илья Поляков, Екатерина Шалимова, Степан Сафонкин и Игорь Украинцев, «Энергомонтаж» — Андрей Каличенко и Иван Сидоренко, «КПД-Газстрой» — Евгений Покровский, ЖК «Да Винчи» — Вячеслав Илюхин. Все это наводит на мысль, нет ли здесь элементов конкурентной борьбы между новосибирскими компаниями и застройщиком из Кузбасса?

О том, что холдинг «СДС» приобрел землю рядом с бывшим городским аэропортом, было известно далеко не первый год, и было понятно, что такой крупный застройщик изменит ситуацию на рынке жилья Новосибирска. В этой ситуации у депутатов, работающих в профильных комитетах Заксобрания области, и городских депутатов было время, чтобы подготовиться, продумать комплексную застройку территории, принять нужные документы и регламенты, например.

Некорректную конкурентную борьбу видит в этой ситуации и экс-губернатор Новосибирской области Виктор Толоконский. «Нигде, ни в одном городе не бывает крупных проектов без конкуренции. Строительство жилья сегодня — очень привлекательная, рентабельная бизнес-сфера. И здесь конкуренция неизбежна. Мне кажется, это письмо — либо предупреждение для «СДС», что будем с вами конкурировать и спорить, либо первый шаг к дополнительному обсуждению, где будут рассмотрены все составляющие проекта, обязательства компании по строительству объектов энергетики, дорожно-транспортной инфраструктуры и так далее.

Противопоставлять «свой — чужой» непродуктивно. «CДС» давно работает в Новосибирске. И новосибирцы должны гордиться, что в город приходят новые деньги и дополнительные мощности. А депутаты, которые возглавляют строительные компании, должны развивать свои бизнесы. У них есть для этого возможности. Но так не бывает, что одним можно строить, а другим нельзя. Это не вписывается в честную конкуренцию, выглядит необъективно и непрофессионально. Это огромная территория, не осваивать которую Новосибирск не может. Городу отказываться от таких проектов никак нельзя. Потому что базовая задача развития Новосибирска — это рост его населения, сохранение статуса самого крупного муниципалитета. Это требует нового массового строительства жилья, а свободных территорий в Новосибирске не так много. Я не возражаю, чтобы депутаты взяли под контроль комплексность застройки. Это только пойдет на пользу городу», — сказал в беседе с «Континентом Сибирь» Виктор Толоконский.

В «СДС-Финанс» разделяют обеспокоенность новосибирских депутатов. «Проблема с транспортной и социальной инфраструктурой города Новосибирска существует давно и не возникла с приходом на строительный рынок компании. На наш взгляд, здесь нужна консолидация всех усилий и возможностей как власти, так и бизнеса. «СДС-Финанс» со своей стороны принимает конкретные действия. В частности, финансирования проектно-сметной документации и прохождения экспертизы Красного проспекта, детских садов и школы. Предлагаем коллегам-застройщикам также принять активное участие в развитие инфраструктуры Новосибирска, а депутатам, высказывающим обеспокоенность в транспортной доступности Новосибирска, — использовать имеющиеся ресурсы и полномочия для включения объектов в соответствующие федеральные программы с целью получения необходимого финансирования», — рассказала «Континенту Сибирь генеральный директор ООО «СДС-Финанс» Светлана Кононова.

Крупный новосибирский застройщик в приватной беседе с нашим изданием отметил, что видит в происходящей ситуации желание строительного сообщества «подвинуть» иногороднего застройщика. «Я прямо говорил на разных совещаниях, что если Новосибирск будет вставлять палки в колеса застройщикам из других регионов, то завтра все будут говорить, что в Новосибирске не стоит работать, что здесь «кидают». Инвестиционная привлекательность города от этого пострадает», — считает собеседник «Континента Сибирь».

Впрочем, генеральный директор Агентства инвестиционного развития Новосибирской области Александр Зырянов считает, что инвестиционная привлекательность города падает из-за отсутствия комфортной среды для проживания. «Тут вина не застройщика, а вина города, потому что муниципалитет отдает застройщикам неподготовленные с точки зрения инфраструктуры площадки и с уже существующим транспортным коллапсом. Ни у кого нет понимания, куда и как будет развиваться город. Компетентные, востребованные люди уезжают из Новосибирска. Их забирают Москва, Питер, Сочи, Екатеринбург, где более высокий уровень городской среды. Градостроительная политика должна быть жестче. Мэрия вполне может выделять участки уже с каким-то мастер-планом, чтобы знать, что люди собираются строить. А сегодня мы получаем сумбурную застройку. Город заперт, на выездах километровые пробки. Новые проекты, которые будут только усугублять эту ситуацию, повлияют на инвестиционную привлекательность Новосибирска не в лучшую сторону», — отметил в беседе с нашим изданием Александр Зырянов.