Ирина Григорьева: «В Новосибирске отношение к озеленению, паркам и скверам — это настоящий диагноз!»

«Континент Сибирь» продолжает поддерживать в Новосибирске культуру городской прогулки. В июле мы гуляли по городу с генеральным директором АО «Новосибирскхлебопродукт» Сергеем Соколовым. Следующий участник цикла интервью в движении — сооснователь «Клуба Директоров», психоконсультант и эксперт по оценке персонала ИРИНА ГРИГОРЬЕВА.

— Ирина Сергеевна, по традиции цикла прогулок мы просим нашего собеседника назначить встречу в месте, которое дорого ему самому, с которым у него есть какие-то ассоциации. Вы предложили встретиться на аллее улицы Геодезической в районе метро «Студенческая». Это место в народе называют «сквер у НЭТИ» или «аллея у НЭТИ» из-за расположенного рядом Новосибирского технического университета (НГТУ, в прошлом НЭТИ). Почему стартуем именно отсюда?

— Во-первых, я живу здесь неподалеку, поэтому хорошо знаю эти места. А во-вторых, мне нравится «сталинский ампир» как стиль архитектуры. И домов в этом стиле на левом берегу немного. Здесь на «Студенческой» три таких здания и еще несколько в районе площади имени Станиславского и Монумента Славы. Но туда мы сегодня вряд ли дойдем.

Отсюда хорошо видно общежитие НГТУ № 1. Чуть дальше в этом же ансамбле следующий дом по адресу: проспект Карла Маркса, 35 и общежитие НГТУ № 2. Мы сейчас их не видим, но позже пройдем мимо. Строго говоря, эти дома были построены не при жизни Сталина, а чуть позже. Но еще в стиле «сталинского ампира».

Я предлагаю полюбоваться этими зданиями, затем по улице Геодезической дойти до пересечения с улицей Новогодней и по ней до парка культуры и чтения «Башня». Это очень тихое и уютное место, которое обязательно стоит посмотреть! Оттуда дворами мы выйдем на проспект Карла Маркса, пройдем как раз вблизи всех трех моих любимых зданий. Затем возле ТЦ «МетроМаркет» повернем к еще одному интересному зданию, которое я хотела бы вам показать, — ТЦ «Амстердам». Ну а там, наверное, можно будет и завершить прогулку.

— Давайте так и поступим. Расскажите, давно ли вы живете в этих местах?

— С 1998 года. Хорошо помню, как здесь все менялось. Помню, как тогда эта часть левобережья считалась отсталым районом, и никто перспектив в этой части города почему-то не видел. Мои знакомые с правого берега тогда говорили: «Где ты живешь вообще!»

— Но ведь и метро, и НГТУ тогда здесь уже были?

— Были. Но, тем не менее, район, по мнению многих горожан, в тот период перспективным не считался. Что тогда отличало эти места от сегодняшнего времени? Здесь было значительно больше деревьев. Больше зелени. И это всегда нравилось мне и моим друзьям!

— Мне кажется, что тут и сейчас довольно зелено.

— С одной стороны, да. Но за последние годы срубили огромное количество деревьев. А новые сажать не спешат. Здания ТЦ «МетроМаркет», например, вообще не было. На его месте были стихийный рынок, асфальтированная тропинка к студенческим общагам и трамвайным путям на улице Блюхера и дикие деревья.

— Кстати, а как вам такие объекты, как ТЦ «МетроМаркет»?

— На мой вкус, этот объект никак не вписывается в окружающую архитектуру. Выглядит уродливо. Этот центр мог бы быть более совпадающим по стилистике с окружающими зданиями.

— А вот это здание, рядом с которым мы сейчас стоим, как вам оно? Здесь же Burger King разместился, судя по вывеске? А раньше что здесь было?

— В 1998 году здесь ничего не было. Это был неухоженный кусок земли, даже без асфальта. И сквер у НЭТИ был совсем другим. Стихийным и не особенно ухоженным.

Все изменилось примерно в 1999 году. На этом месте появился ресторан «Кин-дза-дза». Перед рестораном его основателями был поставлен огромный архитектурный объект под названием «Пепелац» — из советского фантастического фильма «Кин-дза-дза!», собственно, и давшего название ресторану.

Но когда ресторан с таким странным названием здесь появился, все жители охнули. В то время «Студенческая» была местом времяпрепровождения в основном учащихся, у которых на рестораны денег не было. И всем было понятно, что «Кин-дза-дза» прогорит. Так и случилось…

Ресторан разорился, и это здание очень долго стояло пустым. Оно изначально было темного цвета, но с яркой подсветкой, которая эти темные тона нивелировала. После того как здание опустело, подсветку выключили. И на входе на аллею у НЭТИ долгое время стояла этакая громадная темная глыба. А перед ней — железный «Пепелац». Выглядело это ужасно!

Через несколько лет в это здание заехали новые обитатели — бургерная, которая здесь просуществовала несколько лет. В ней был совсем другой ценник, сюда уже и студенты захаживали. Но со временем и она все-таки закрылась.

Потом здание опять долго пустовало. Но в итоге его занял Burger King. И уже несколько лет тут работает. Мы думали, что в пандемию и он разорится, потому что совсем рядом, вон в том доме через дорогу по адресу: проспект Карла Маркса, 39 открывали McDonalds. Но тот и года не проработал. Burger King аналогичная судьба не постигла, он пока держится.

Впрочем, давайте двинемся дальше. Пойдем по аллее у НЭТИ. Кстати, сквер у НЭТИ — одно из самых популярных мест для назначения рандеву. В нашем «Клубе Директоров» его все знают. В нулевых здесь было совсем тихо. Сейчас машин стало больше и в сквере шумнее, то есть беседовать тут не всегда удобно. Но для того, чтобы состыковаться и пойти куда-то на переговоры, место отличное!

— Вы сказали, что эту аллею облагородили не в девяностые годы, а значительно позже. Когда это случилось?

— Если я правильно помню, в 2018 году здесь положили асфальт, поставили скамейки и урны. И очень хорошо, что при реконструкции аллеи сберегли эти красивые липы, которые тут уже много лет растут. Ведь у нас на самом деле совсем немного мест, где можно прогуляться и хоть какие-то деревья встретить. В парке «Башня» и в районе Монумента Славы.

— Может быть, убирают какие-то тополя, которые пух приносили? Или какие-то аварийно опасные деревья? В этом, по вашим наблюдениям, нет какой-то логики?

— Нет, насколько я могу судить, рубят все подряд. И я не видела, чтобы взамен делали новые посадки. Есть ощущение, что некое «деозеленение» идет. Поэтому все обрадовались, что эту аллею оставили.

— Ирина Сергеевна, вот тут в разрыве аллеи виден строящийся жилой комплекс компании «Расцветай». Новые дома. Как вы их оцениваете?

— Пока оценивать не могу, поскольку они ещё не достроились. Здания на вид приятны глазу. Надеюсь, когда застройщик завершит этот комплекс, он не забудет облагородить территорию вокруг. Потому что там, где сейчас строит «Расцветай», тоже был массив зелёных насаждений. И главный вопрос – будет ли застройщик возвращать нам деревья и как обустроит прилегающую территорию?

— Я смотрю на тротуар аллеи у НЭТИ и вижу, что это тот нечастый в Новосибирске случай, когда он без дыр, без мест, где ногу сломать можно. Как местным жителям удалось такую аллею заполучить? Жителям тихого центра на правом берегу приходится ходить практически с фонариком, если нет освещения.

— Да, обратите внимание еще на лавочки и урны! Тут все действительно ухоженно и красиво! Я предполагаю, что это НГТУ как-то посодействовал. Ведь аллея прилегает к вузу.

— Это еще Ленинский район?

— Ленинский. Граница между ним и Кировским районом как раз по улице Новогодней проходит. Но мы в Кировский район не попадем, так как по этой стороне Новогодней пойдем в «сквер для чтения». Так местные жители называют парк культуры и чтения «Башня».

— А вот это что за монумент? Написано, что вроде бы памятник Шукшину. Но какой-то он блеклый…

— Очень блеклый! И портрет и надпись. В текст тут надо прямо вчитываться. И линии угловатые, рубленые. Напрашивается аналогия со славянскими деревянными идолами. Появилась эта стела совсем недавно. Как бы не в первый год пандемии. И, судя по тексту, Шукшин в Новосибирске в последние годы жил и работал. Мне кажется, этот мемориал — вообще какая-то несанкционированная история.

Вот на эту девятиэтажку ещё обратите внимание. На углу тоже своего рода памятник – легендарный пивной магазин. Он существует «со времён царя Гороха». Выдержал все кризисы и никогда не закрывался. Я его с 1998 года помню на этом месте. Раньше, конечно, там были вывески буквально на картонке. А теперь всё стало несколько цивилизованнее. Но работал он здесь всегда. И специализация его за это время не менялась.

— Ирина Сергеевна, взгляните еще вглубь этого двора! По-моему, здесь все-таки порядочно деревьев. Совершенно не сравнить, например, с «Чистой Слободой», которую застроили, а между домами там практически пустыня. С редкими и чахлыми деревцами.

— Я думаю, такова судьба не только «Чистой Слободы», но и многих новых районов — пока хоть что-то вырастет, пройдут десятки лет. Поэтому нам и жалко особенно, когда тут начинают деревья рубить. Даже если потом восстанавливать возьмутся, кто это увидит? Наши дети уже?

Вообще лично я считаю, что в Новосибирске отношение к озеленению, паркам и скверам — это настоящий диагноз! Это я могу сказать как психолог, человек, который много лет занимается экспертной оценкой персонала в различных сферах общества в целом и в экономике — в частности.

— Вот мы и повернули на Новогоднюю. А что вот это за арт-объект? Какая-то микроостановка. Вся исписанная, с проломленной крышей. Достойный экспонат для музея «неухоженный Новосибирск»?

— Не знаю. Тут давно никакой транспорт не останавливается. А эта остановка лет 7–8 здесь стоит. И довольно давно в таком виде.

Но пойдемте дальше. Расскажу вам как раз про здешние дома старой постройки и дворы. Дворы сейчас многие отгородились заборами. А раньше мы ходили тут в любом направлении напрямую. К метро, например. Студенты тут срезали путь на лекции. И не только в НГТУ, еще же и СибУПК неподалеку.

— Хорошо, что вы затронули этот вопрос. Если отойти немного от городской среды и архитектуры и окунуться в область метафизики, как вы оцениваете это явление «огораживания», отгораживания друг от друга и от мира? Вот в 90-е стольких решеток вокруг дворов не было. Хотя, казалось, в те неспокойные времена в них как раз и была потребность. Почему так происходит сейчас?

— С моей профессиональной точки зрения, люди стали стремиться к безопасности, к охране своего имущества, как говорилось в известном фильме, «нажитого непосильным трудом».

— То есть заборы — свидетельство того, что наши граждане нажили-таки имущество?

— В том числе. В 90-е достатка у подавляющей части общества было заметно меньше. Значит, и охранять было нечего. А теперь представьте, что вы купили квартиру в хорошем месте, завезли туда хорошую мебель, взяли новенькую машину и поставили ее в свой уютный двор. Но ночью вдруг приходят бомжи и снимают колеса, как в 90-е. Согласитесь, что такого никому не хочется? Отсюда и заборы.

Кстати, вы знаете, что у нас на «Студенческой» обитает бомж, ставший местной достопримечательностью! Его даже подкармливают, одежду ему отдают.

— Где у него резиденция? И чем он знаменит? В Санкт-Петербурге, например, один бездомный широко известен тем, что экскурсии по городу водит. Вполне профессионально.

— Нет, этот бездомный экскурсии не водит. Обитает он где-то за ТЦ «МетроМаркет». В том районе. Я его встречаю периодически и днем, и вечером. А примечателен он просто фактом своего существования. Более я нигде в городе уже давно не видела бездомных.

— В тихом центре их довольно много. Как-то в Покровской церкви довелось помочь с раздачей продуктовых наборов. Десятка два приходило… И соцработник храма говорил, что все местные. Постоянно появляются где-то рядом.

— Когда возле церкви встретишь — это можно понять. А здесь у нас вроде и привязаться-то не к чему. Но, тем не менее, на «Студенческой» свой бомж тоже обитает.

— Кстати про храмы заговорили – вон та маленькая церковь, которая отсюда в Кировском районе видна, как давно появилась?

— «Всех Святых»? В «нулевых» годах. Построили, а потом вот эти торговые павильоны её с этой стороны почти заслонили. Вот так тут всё лепится друг к другу. А вот чуть левее от них – здание «Ростелекома». Здесь мы минуем улицу Космическую. Половина пути к скверу для чтения.

— Что же «космического» в этой улице? Так же, как когда идешь по улице Советской — думаешь, где здесь советское что-нибудь. Большевистская понятно, почему так называется. Пробка на пробке. Вполне в духе, так сказать… Коммунистическая — на ней разные хорошие здания стоят, мимо коих некоторые с трепетом ходят, вспоминая старые добрые тридцатые годы. А тут где космос? Единственное напоминание о космосе — вот эта Всехсвятская церковь…

— Никто не знает, что здесь космического. Может быть, это название как-то связано с факультетом летательных аппаратов НГТУ. Единственное, что я могу сейчас предположить.

— Смотрите, заботливо перекинутый через канаву мостик!

— Этому мостику уже много-много лет. Что, конечно, печально. Мне кажется, что в XXI веке можно было сделать водоотводные пути как-то более цивилизованно.

Вот здесь можно посмотреть на первые хрущевки. Самые первые. С махонькими кухоньками.

— Но это же не панельные дома?

— Не панельные. Но первые хрущевки были кирпичными. Это те, что стали появляться сразу после смерти Сталина. В их архитектуре даже некоторые элементы декора еще сохранялись. Переходный этап политики борьбы с архитектурными излишествами. Вот еще одна ранняя хрущевка — в ней даже четыре этажа вместо пяти.

А на другой стороне Новогодней — хрущевки классического типа. Уже панельные пятиэтажки. Предельно утилитарные. То, что всем нам привычно. И возле них, кстати, линия высоких берез сохранилась. А с этой стороны улицы половину их зачем-то вырубили. И стало так пусто, что даже неприятно глазу.

Вот мы и дошли до парка культуры и чтения «Башня». Практически единственное наше тихое место для отдыха. Альтернатива ему — только Монумент Славы. Но до него идти не менее четверти часа.

В сквере для чтения мамочки с детьми очень любят гулять. Когда часов в пять вечера туда приходишь, все друг с другом сталкиваются. Настолько много народу.

— Первый раз в жизни слышу формулировку «парк культуры и чтения». Сразу пахнуло Академгородком…

— А все почему? Тут активно работает библиотека. В летний период у них здесь встречи с писателями.

Тут очень красиво! Рябины эти высокие еще в советские годы были высажены. Но сама территория была тоже несколько заброшена. Облагородили ее примерно в 2005 году.

— Ирина Сергеевна, при каких мэрах, по вашим ощущениям, городская среда в районе, где мы гуляем, развивалась наиболее активно? У нас ведь их было не так много — Толоконский, Городецкий, Локоть.

— Здесь преобразования положительные пришлись примерно на 2005–2006 годы. Получается, что при Городецком. Он, как мне кажется, еще старался для города. А вот последние пять лет меня сильно разочаровывают.

— А главу района вы знаете?

— Не помню его фамилию. Зато знаю всех кандидатов в депутаты Госдумы. Потому что у нас все лифты в домах оклеены их предвыборной агитацией. С каждой неделей там прибавляются все новые и новые лица.

Но вернемся к парку. Вот, посмотрите туда — там сцена. И я была несколько раз свидетелем того, как с нее и стихи читали, как в известном фильме «Покровские ворота», и даже приходил хор бабушек, которые там репетировали и пели песни.

— Насколько я вижу, помимо мамочек с детьми, тут и мужчины бегают, и пенсионеры читают на скамейках.

— Тут очень живенько! Вечером здесь много детей разного возраста на велосипедах и самокатах появляется. И никаких аттракционов не надо! А вокруг сквера — детские сады. Пять или шесть. Такой комплекс получается. Они полукругом обрамляют парк «Башня». Местные жители очень любят это место. Пусть оно и небольшое. Единственное, для желающих присесть лавочек маловато.

И интересно, что если пройти отсюда буквально 150 метров, мы выйдем на площадь Маркса, где будет шумно и пыльно. А тут дорог совсем не слышно. Очень тихо, кулуарно, комфортно.

— Ирина Сергеевна, а какие предложения по развитию городской среды Новосибирска вы, пользуясь случаем, хотели бы внести? Например, вы сказали, что мало скверов для прогулок. Таких, как «Башня» или Монумент Славы. Где вы видите места для размещения новых зеленых зон?

— Я считаю, что в каждом квартале должен быть хотя бы один сквер, подобный парку «Башня». Чтобы люди соседних 5–10 домов могли куда-то выйти отдохнуть вечером. В общее пространство для коммуникаций. Особенно учитывая тот факт, что у многих домов сейчас очень маленькая придомовая территория, и их жителям негде гулять.

Больше всего такие скверы просятся где-то в районе площади Лыщинского, в микрорайоне «Горский». Там же вообще нет благоустроенной зеленой зоны на такой массив многоэтажек! По Немировича-Данченко такая же история. Некуда людям выйти.

И ведь это совершенно небольшие деньги. Посадить деревья в форме круга, заасфальтировать несколько тропинок. Не нужно там особой плитки цветной или дорожек из спилов деревьев, как это при реконструкции Заельцовского парка зачем-то придумали. Это излишества уже. Нужно посадить деревья, которые не пылят пухом. Те же липы. Выставить на дорожки лавочки с урнами. И люди скажут спасибо!

— А есть у вас какие-то любимые дома в городе? Какие места в Новосибирске вы считаете образцовыми? Где вам самой приятно бывать время от времени?

— Есть любимый дом в районе Монумента Славы. Его адрес — Станиславского, 4, если я правильно помню. Он очень красив. Также три здания напротив НГТУ вдоль проспекта Маркса, о которых я в начале нашей прогулки говорила. Тот же ТЦ «Амстердам» – весьма яркий проект. Если о центре правобережья говорить – отель «Мариотт», на месте которого раньше стояла биржа труда.

Вот мы с вами дворами двигаемся к проспекту Маркса. И тут уже пешеходу значительно менее удобно. Какие-то пути перегородили совсем. Где-то контейнеры поставили. Ямы на внутридворовых дорогах посмотрите, какие жуткие.

— Cудя по тем местам, где мы прошли, центр левобережья выглядит более ухоженным, чем тихий центр на правом берегу. С чем это связано, на ваш взгляд? Ведь в тихом центре концентрация власти и денег выше, там дорогая недвижимость, состоятельные и влиятельные жильцы.

— Даже не знаю. Меня порой удивляют какие-то улицы в тихом центре, изъеденные жуткими ямами, по которым невозможно идти. И такие же тротуары буквально в двух шагах от мэрии, на центральных улицах. Что говорить о разных жилмассивах, если рядом со своим зданием мэрия не может навести образцовый порядок!

Ну вот, мы вышли на проспект Маркса. Сейчас перейдем дорогу на перекрестке с улицей Космической и как раз окажемся у моих любимых домов. Обратите внимание на барельефы на том здании! Это общежитие НГТУ № 2. Мне всегда нравилась лепнина на этом здании. Оно, по-моему, 1957 года постройки.

— Общежитие, которое напоминает флорентийские палаццо…

— Точно! Все удивляются, что эти три здания — общежития!

— А где-то тут должно быть кафе «Неаполь»? Забавно, что люди заходят на новосибирский рынок с такими названиями. На левом берегу есть ЖК «Венеция», который ни малейшей ассоциации с Венецией не вызывает. А почему кафе — «Неаполь»?

— У «Неаполя» немного другая история. Его владелец открывал свой бизнес еще в середине 90-х. А Неаполь известен не только набережными и Везувием, но еще и довольно опасными районами в старом городе. Для Новосибирска 90-х годов название, может, и актуальное. Впрочем, место и тогда считалось респектабельным.

Мы сейчас вдоль этих домов пройдем, и после «МетроМаркета» «Неаполь» как раз будет видно. Теперь там кондитерская. А на большей части бывших площадей уже совсем другие заведения располагаются.

— Ирина Сергеевна, вы хотели бы предложить еще что-то для развития городской среды Новосибирска? Или указать на то, что ей явно мешает?

— Могу сказать, чего бы я не хотела видеть в Новосибирске. Таких входов на станции метро или в подземные переходы, какой недавно появился на площади Ленина, на выходе в Первомайский сквер. В народе это уродливое архитектурное решение уже прозвали, кажется, «носовым платком».

Крыша перекрывает собой красивый вид из сквера на Октябрьскую магистраль, на Никольскую часовню, на консерваторию и мэрию. В зависимости от того, с какой точки смотреть. И совершенно диссонирует с архитектурой самого Первомайского сквера и окружающих зданий. Я считаю, что такие стеклянно-металлические вычурные конструкции там неуместны.

Вот мы и дошли до «МетроМаркета». Места не только некрасивого, на мой взгляд, но и неудобного. И тут неудобны даже лавочки перед входом. Они же железные! Представляете, что будет, если на них присесть в холодную погоду? Или, наоборот, в жару?

А вот эта центральная скамейка, выполненная в виде арт-объекта, совсем недавно здесь стоит, судя по сему. Потому что я тут её раньше не видела. По виду могу предположить, что её какой-нибудь театр или студенты-дизайнеры установили.

— Вам нравится такая инсталляция?

— Нет, не нравится. Во-первых, это нефункционально. Как минимум потому, что эта скамейка тоже железная. Во-вторых, травмоопасно. Здесь часто ездят на велосипедах, электросамокатах, а тут кисти рук торчат в небо. Ну и, в-третьих, это просто непонятно – вот что хотел сказать автор?

— Отрезок проспекта Маркса в районе «Студенческой» сейчас полнится кондитерскими, кофейнями и бургерными. Вы могли бы упомянуть какие-то заведения, где назначаете деловые встречи или куда ходите с семьей?

— До недавнего времени здесь двадцать лет работала «Кофемолка». И большинство деловых встреч за кофе все проводили в этой кофейне. Теперь на ее месте SEABASS. Насколько я понимаю, это рыбная бургерная, и деловое рандеву там назначать уже не очень удобно. Хотя я лично пока туда не заходила и точно не знаю. Они открылись буквально месяц назад. Впрочем, ниже по улице есть Organic coffee, «Академия кофе» и другие подобные заведения. Думаю, можно какую-то встречу назначить там.

Что касается похода в хорошее место с семьей — таких мест в округе не так много. Ближайшее — это «Миротель» на площади Маркса. Внизу у них несколько ресторанчиков. И мы любим бывать в «Аджикинежаль». Там уютно и атмосферно.

— Раз уж мы коснулись площади Маркса, там сейчас завершают наш легендарный долгострой, который много лет пустой клеткой своего бетонного каркаса делал центр левобережья похожим на филиал архитектурного морга. Вы рады, что за него взялись?

— Вы говорите о гостинице «Турист»? Да, этот долгострой формировал депрессивное впечатление о деловой жизни Новосибирска. И новый современный облик этому зданию идет гораздо больше, чем те бетонные панели на фасаде, что были раньше. Так что достройке я рада.

Но это, к сожалению, вовсе не единственный долгострой на площади Маркса. Там сейчас стали и ГУМ понемногу приводить в порядок, который много лет тоже стоял ободранным и портил вид. Ну и пока там остался заброшенным долгострой на входе в сквер имени Сибиряков-Гвардейцев с площади Маркса. По виду какой-то торговый центр. Адрес у него — строение 3 на улице Покрышкина.

А еще на Маркса есть место, где стоит памятник Покрышкину. Так вот, вокруг памятника перед ГУМом совершенно неорганизованная территория. Абсолютно голое место. Да, стоят скамейки, но там невозможно сидеть! Всегда или палит солнце, или мочит дождь. Навесов никаких нет, деревьев нет, цветов и кустов тоже почти нет.

Но мы отвлеклись немного. Давайте повернем за ТЦ «МетроМаркет» на Геодезическую. И вы увидите сразу на другой стороне улицы наших старушек, которые чтобы хоть какую-то прибавку к пенсии иметь, продают тут излишки с огородов.

— Несанкционированная торговля? Есть такое мнение, что она мешает городу.

— Город — это его жители. И местных жителей эта торговля вообще не смущает. Наоборот, сюда все ходят за экологически чистым продуктом с дачи. Я за то, чтобы бабушки и дедушки могли спокойно продать свой товар в удобном им месте, а жители района — спокойно его купить.

Обратите внимание еще на это ограждение тротуаров от проезжей части! Оно появилось здесь буквально несколько месяцев назад. И «съели» эти конструкции где двадцать сантиметров тротуара, где сорок, а где и практически метр. Честно говоря, для меня загадка, почему их нельзя ставить вплотную к бордюрному камню, чтобы не сужать тротуар. Я не архитектор и не дорожник, но, имея два высших образования, не могу понять практический смысл установки ограждений так далеко от проезжей части.

Вот мы и дошли до ТЦ «Амстердам», Геодезическая, 4/1. С его появлением и бизнес-центр «Геос», вот это здание чуть дальше, стал смотреться еще более вписанным в окружающие строения. И внутри «Амстердам» гораздо более функциональный, чем «МетроМаркет». В последнем все путаются, куда идти.

Помимо вот этой красоты с «голландскими фасадами», в «Амстердаме» еще два подземных этажа. Там парковка и магазины. Первый и второй этаж — ещё магазины. А третий и четвёртый — офисы. Согласитесь, что смотрится довольно интересно?

Когда его начали строить, мы все к этому отнеслись скептически. Думали, что будет долгострой. Но за четыре года ТЦ «Амстердам» был закончен. Он разместился как раз на том месте, где когда-то находился стихийный рынок. И, на мой взгляд, хорошо вписался в местность.

— Да, один из собеседников «Континента Сибирь», предприниматель Никита Наумов не так давно упоминал «Амстердам» в качестве примера удачных архитектурных решений. А что там дальше по улице?

— Перекресток Геодезической и Блюхера. Еще недавно совершенно «убитой» улицы. Пойдемте, посмотрим на свежий дорожный ремонт.

Обратите внимание: здесь заборы, отделяющие тротуар от проезжей части, вообще захватывают почти метр пешеходного пространства! Ну что это за ужас? Сместили «зебру» пешеходного перехода, и теперь подъемы для колясок не соответствуют разметке. И мамочкам либо нарушать придется, либо перетаскивать коляску через возвышение бордюра. Зачем такой ремонт — непонятно. Хорошо хоть, что дорожное полотно ровно положили. В особенности вокруг рельсов трамвайных. А то там постоянно были ямы.

— Наша прогулка подходит к концу. Хотелось бы спросить, кого вы видите следующим нашим собеседником в рамках цикла интервью в движении?

— Я вижу сразу несколько вариантов. Андрей Степаненко — генеральный директор компании «Гормашэкспорт», например. Владелец медицинской клиники «Санитас» Михаил Андрушкевич. Директор «Новосибирского городского открытого колледжа» Сергей Чернышов.

— Ирина Сергеевна, спасибо! Было очень приятно и интересно пройтись с вами!