Имущество новосибирской ГК «Холидей» не удалось реализовать на торгах

Аукцион по продаже имущества новосибирской компании «Холидей», признанной банкротом в 2019 году, не состоялся из-за отсутствия заявок, следует из информации Единого федерального реестра. На продажу выставлялись нежилое здание, котельная, земельные участки и объекты благоустройства на Бердском шоссе.

Торги по продаже объектов, принадлежащих группе компаний «Холидей», признаны несостоявшимися. Их общая стоимость оценивалась в 299 млн руб.

«Обоснование принятого решения: на участие в торгах не было подано ни одной заявки», — говорится в сообщении, опубликованном в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.

На торги выставлялись помещение площадью 9 217,6 кв. м, насосная станция с земельным участком площадью 54 кв. м, склад площадью 844 кв. м, нестационарное здание котельной, трансформаторная подстанция, земельный участок площадью 1 495 кв. м, заасфальтированная пешеходная дорожка, газон, 25 камер видеонаблюдения, видеорегистратор, системы наблюдения и установка газового пожаротушения. Объекты благоустройства расположены на Бердском шоссе, 61.

Ранее имущество «Холидея» уже пытались выставить на продажу за 67,5 млн руб.

Напомним, после объявления о банкротстве ООО «Компания Холидей» в 2018 году ряд магазинов компании, в том числе «Холди» и «Фермер-Центр», были закрыты. Бизнес организации начал работать под юридическим лицом ООО «НСК Холди», учредителем которого является председатель совета директоров ГК «Холидей» Николай Скороходов. Однако уже в январе 2019 года был подан иск о банкротстве общества (а за месяц до этого – иск о банкротстве Скороходова). В июне 2021 года арбитраж признал ООО «НСК-Холди» банкротом.