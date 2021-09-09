В Новосибирске торжественно погасили почтовую марку «Город трудовой доблести»

9 сентября в Новосибирске погасили почтовую марку «Город трудовой доблести». На карточке изображен легендарный паровоз Лунина – этот символ подвига тружеников тыла выбрали жители региона.

В торжественной церемонии приняли участие заместитель секретаря Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Панферов, первый заместитель начальника Западно-Сибирской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» Евгений Вейде и заместитель директора макрорегиона Сибирь АО «Почта России» Наталья Жданова.

Андрей Панферов, который изначально выступил с инициативой направить в федеральный центр предложение о присвоении Новосибирску высокого звания, напомнил, что регион в годы войны формировал основной промышленный потенциал.

«Город трудовой доблести – это высокое звание, которое присваивается городам, внесшим большой вклад в победу над фашизмом. Символично, что на марке изображен город Новосибирск, бывший Новониколаевск, который начал свою жизнь с железной дороги. Я хочу сказать спасибо активистам партии «Единая Россия» и «Молодой Гвардии», которые собирали подписи жителей региона для того, чтобы Новосибирску присвоили почетное звание. Я думаю, лучшего символа для марки было не найти – он отражает всю историю и характер нашего Новосибирской области», – отметил Андрей Панферов.

С помощью оттиска почтового штемпеля, который выпускают специально к мероприятию, фиксируется важное событие, сохраняя таким образом его в памяти поколений.

«Эта марка уникальна тем, что имеет эффект дополненной реальности. При наведении камеры смартфона на почтовую марку открывается видеоролик, который рассказывает о трудовых подвигах новосибирцев в период Великой Отечественной Войны», – рассказала Наталья Жданова.

Напомним, после того, как по инициативе «Единой России» Новосибирску присвоили звание «Город трудовой доблести», объявили голосование среди жителей региона за объект, который будет изображен на почтовой марке. Так новосибирцы выбрали легендарный паровоз, который водил машинист-новатор, лауреат Сталинской премии II степени, Герой Социалистического Труда Николай Александрович Лунин.

Марка вышла тиражом 126 000 экземпляров, ее номинал 60 руб. Приобрести ее и поставить оттиск специального штемпеля можно в центральном почтовом отделении города. Через несколько дней марки будут доступны во всех крупных отделениях Новосибирска.