Депутаты Новосибирской области попросят рекомендаций минприроды для создания особо охраняемой территории на Шлюзе

Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области, входящие в комиссию по экологии, приняли решение предложить министерству природных ресурсов и экологии региона разработать рекомендации по сохранению и восстановлению экосистемы лесоболотного комплекса «Сказочный» в микрорайоне Шлюз. Эту территорию планируется перевести в статус особо охраняемой.

Решение обратиться за рекомендациями в областное министерство природных ресурсов и экологии депутаты приняли на выездном заседании, которое прошло на территории лесоболотного комплекса на днях, сообщили в пресс-службе Законодательного собрания региона 9 сентября. Представители общественности провели экскурсию по местности для парламентариев, показав им вековые сосны, ручьи и болотистую местность.

Как сообщил депутат Александр Аксёненко, инициировавший работу по созданию особо охраняемой территории в лесоболотном комплексе, мэрия Новосибирска уже начала кадастровые работы на этом участке. Кроме того, власти провели заседание комиссии по ООПТ. По её результатам в короткий список по присвоению этого статуса вошли лесоболотный комплекс на Шлюзе, лесопарк имени Синягина, Караканский бор и Заельцовский бор.

Как рассказали жители близлежащих домов, в качестве рекреационной зоны в лесоболотном парке используется примерно одна шестая от всех 513 гектаров леса, остальную территорию составляют фактически заповедные места, где есть краснокнижные растения и животные. По словам доктора биологических наук, сотрудника института цитологии и генетики Олега Костерина, на этой территории, в частности, располагаются уникальные нетронутые заболоченные площадки.

Председатель комиссии по экологии Владимир Лаптев напомнил, что в защиту леса не раз выступали уважаемые жители района. Он поддержал инициативу общественности по сохранению природной территории.

Александр Аксёненко заметил, что именно местным жителям лес обязан своей сохранностью, ведь благодаря им он в своё время не был застроен.

«Они сохраняют этот лес, лёгкие для всего города Новосибирска, – отметил Александр Аксёненко. – Сейчас мы стоим в лесу, но буквально за несколько метров от нас начинаются торфяники, болота, которые, по сути, как губка, впитывают в себя весь шлак, всю плохую экологию. И мы должны чётко понимать, сейчас мы говорим не только о защите конкретного леса в Советском районе. Мы сейчас говорим об экологии города Новосибирска».

Как отметил депутат Александр Барсуков, на территории леса потребуется убрать старые деревья и валежник, при этом прогулочных дорожек и развлекательных комплексов здесь быть не должно. По словам депутата Дениса Субботина, в необходимости сохранить природную территорию от застройки сходятся и областные, и городские власти.

«Я уверен, мы примем правильное решение, которое сохранит этот лес. Сохранит так, как мы его сейчас видим», — отметил он.

В пользу сохранения леса также выступили заместитель председателя комиссии по экологии Юрий Кошкин и члены комиссии Анастасия Андронова, Ирина Диденко, Роман Казаков и Николай Машкарин.

«Это замечательный пример взаимодействия общественности и депутатов. Огромная работа была проделана общественниками, научным сообществом, чтобы объяснить, пояснить нам, что это за территория. Гражданская позиция побудила людей обратиться к депутатам. Мы всегда рады таким инициативам. И будем поддерживать», — отметил заместитель председателя комиссии по экологии Сергей Конько.

Напомним, депутат Законодательного собрания Новосибирской области Александр Аксёненко выступил с инициативой создать особо охраняемую природную территорию в Шлюзовском лесоболотном комплексе в конце июня. Для рассмотрения такой возможности в областном парламенте была создана рабочая группа.